Washington Post: Никки Хейли проиграла в Неваде графе «против всех»

На первичных выборах в Неваде претендент на пост президента США Никки Хейли столкнулась с конфузом. Многие избиратели решили не отдавать ей свой голос, предпочтя вариант «ни один из этих кандидатов», пишет The Washington Post.
Кандидат в президенты США Никки Хейли потерпела постыдное поражение на республиканских праймериз в Неваде. Она была единственным крупным именем в бюллетенях из-за отсутствия Дональда Трампа, но всё равно не смогла получить достаточного количества голосов, пишет The Washington Post.
Многие избиратели предпочли Хейли графу «ни один из этих кандидатов». Возможно, потому, что некоторые крупные спонсоры Трампа в штате призвали его сторонников выбрать этот вариант, чтобы продемонстрировать солидарность Невады с бывшим президентом, отмечает издание.
Хейли надеялась, что участие в необязательных предварительных выборах поможет ей обойти фаворита предвыборной гонки среди республиканцев. Но результаты голосования лишь подтвердили «пылкую лояльность» сторонников Трампа и их неприятие по отношению к любому, кто бросает ему вызов, подчёркивает The Washington Post.
Джо Байдену в Неваде, напротив, сопутствовал успех. Он столкнулся лишь с номинальной оппозицией на первых праймериз в штате за почти три десятилетия. Голосование стало для главы Белого дома ещё одним шагом на пути к повторному выдвижению на фоне стремления его команды развеять внутрипартийные опасения по поводу его возраста и поведения, обращает внимание издание.
Команда Байдена решила использовать праймериз в Неваде в качестве стартовой площадки для организации своей коалиции избирателей. Они надеются, что таким образом им удастся упрочить позиции в этом колеблющемся штате перед всеобщими выборами, поясняет The Washington Post.
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