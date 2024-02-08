WION: Байдена поддерживают всё меньше избирателей — и многих беспокоит его дееспособность

Как свидетельствует недавний опрос общественного мнения, рейтинг одобрения Джо Байдена поставил новый антирекорд: он сейчас ниже, чем у всех недавних президентов США, передаёт WION. Особенно избирателей беспокоит вопрос о возрасте Байдена, а также о его физических и ментальных способностях, чтобы продолжать исполнять обязанности на посту главы страны и верховного главнокомандующего — учитывая участившиеся оговорки президента и другие промахи.

И конечно, это будет история, за которой продолжают следить: речь о президенте США Джо Байдене. Перед ним стоит трудная задача, связанная с его заявкой на переизбрание, на фоне опасений среди избирателей относительно его пригодности для того, чтобы остаться на второй срок и продолжать работу в Овальном кабинете.



Как показал опрос, проведённый компанией Gallup, только 38 процентов респондентов поддерживают второй срок для Байдена. В июне 2022 года, отвечая на такой же вопрос, лишь 33 процента сказали, что они хотели бы вновь видеть Байдена на посту президента. Однако в рамках того же опроса 41 процент американцев заявили, что они одобряют Джо Байдена и то, что он делает.



Как и ожидалось, большинство избирателей-демократов поддерживают заявку Байдена на переизбрание, среди независимых избирателей 29 процентов также высказались в его поддержку. В то же время очень небольшая доля сторонников республиканцев считают, что Байдена следует переизбрать. Что указывает на рост популярности его соперника — бывшего президента Дональда Трампа.



А сейчас опросы также показывают, что Байден имеет более низкий рейтинг одобрения, чем у всех других недавних президентов США. При этом последний раз в январе 2020 года, в начале года очередных выборов, рейтинг одобрения президента Дональда Трампа составлял 50 процентов.



Однако Байдена могут успокоить последние тенденции, когда настроения избирателей в отношении переизбрания президента зачастую меняются прямо перед выборами. Например, Барак Обама и Билл Клинтон стали свидетелями значительного улучшения процентных показателей накануне своего переизбрания — и они оба смогли победить и остаться на второй срок.



Возраст Байдена является одним из самых серьёзных поводов для беспокойства среди избирателей. Однако даже его политические соперники постоянно поднимают вопросы, касающиеся его ментальных способностей. Недавно Байден спутал своего французского коллегу Эммануэля Макрона с бывшим лидером Франции Франсуа Миттераном, который давно умер. Это видео широко распространилось в интернете.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Знаете, сразу после моего избрания я отправился на так называемую встречу «Большой семёрки», при участии всех лидеров НАТО. И я тоже был там, это происходило на юге Англии. И я сел и сказал им: Америка вернулась. А Миттеран из Германии, то есть из Франции, посмотрел на меня...



Хаотичный вывод американских сил из Афганистана также остаётся ещё одной важной проблемой для избирателей, поскольку он поставил под сомнение роль Байдена как верховного главнокомандующего.



Дата выхода в эфир 06 февраля 2024 года.