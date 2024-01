WP: непопулярным Трампу и Байдену остаётся лишь упирать на промахи друг друга в борьбе за избирателей

Никогда в современной истории США за пост президента ещё не боролись два настолько непопулярных кандидата, как Джо Байден и Дональд Трамп, пишет The Washington Post. Но по мнению ряда экспертов, американцы всё чаще голосуют на выборах против того, что они ненавидят, а не за то, что им нравится. Поэтому многие стратеги-демократы считают, что негативная реклама против Трампа будет играть в этот раз более важную роль. А предвыборный штаб Трампа тоже ищет способы подчеркнуть неудачи Байдена на посту президента, отмечается в статье.

Никогда в современной истории США на президентских выборах ещё не встречались два настолько непопулярных кандидата, как действующий глава Белого дома Джо Байден и предыдущий президент Дональд Трамп. Опросы общественного мнения, проводившиеся в течение нескольких месяцев, показывают, что американский электорат в целом настроен против повторения сценария предвыборной кампании 2020 года и не желает выбирать между этими двумя фигурами, сообщает The Washington Post.



Согласно результатам опросов, более половины американцев отрицательно относятся и к 77-летнему Трампу, и к 81-летнему Байдену. Более половины говорят, что они «недовольны» необходимостью выбирать кого-то из этих кандидатов и не желают, чтобы они вообще снова баллотировались. В частности, в одном из декабрьских опросов Университета Монмута почти половина респондентов заявили, что они «точно не будут» поддерживать ни одного из них — 49% не намерены голосовать за Байдена и 48% — за Трампа. Ещё 7% опрошенных «вероятно, не будут» голосовать за Байдена и 8% — за Трампа.



Тем не менее в ближайшие девять месяцев, по всей видимости, именно Трамп и Байден будут пытаться завоевать голоса избирателей, яростно нападая друг на друга и обмениваясь обвинениями в некомпетентности, отмечается в статье. Их предвыборные штабы при этом осознают существующую динамику и наверняка будут делать максимальный упор на то, чтобы подчёркивать все недостатки оппонента в глазах электората.



В прошлом году эксперты обнаружили явный разрыв между рейтингами одобрения Байдена и результатами поддержки демократов в ходе голосования. По их оценкам, причина заключается в том, что американцы в последнее время всё чаще голосуют против того, что они ненавидят, а не за то, что им нравится. Учитывая это, многие стратеги-демократы считают, что негативная реклама против Трампа на этих выборах будет играть более важную роль, чем в ходе предыдущих кампаний.



В свою очередь, члены предвыборного штаба Трампа также разрабатывают новые стратегии и полагают, что у них есть новые варианты использовать нападки на Байдена и подчёркивать его неудачи на посту президента, чего нельзя было сделать в ходе предвыборной гонки 2020 года. В частности, речь идёт о неудачной политике Байдена по тем вопросам, которые сейчас волнуют избирателей больше всего — инфляция и проблемы с мигрантами на границе, поясняется в статье.



Оба кандидата также активизировали сбор средств для подобной рекламы. Представители выступающей в поддержу Трампа компании MAGA Inc. уже потратили около $35,8 млн на рекламу в борьбе за его выдвижение, однако опасаются, что демократы могут изменить ход предвыборной гонки с помощью масштабной телевизионной кампании в колеблющихся штатах, пишет The Washington Post. По их оценкам, сторонники Байдена выделят более $300 млн в первой половине 2024 года на рекламу в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.



Согласно данным аналитической компании Ad Impact, Байден, который смог получить выгоду от активного раннего сбора средств на низовом уровне, уже потратил на рекламу вместе со своими союзниками около 50 млн. Причём основная доля расходов приходилась именно на колеблющиеся штаты. В то время как Трамп, по оценкам этой же компании, потратил около 55 млн — в основном в таких штатах, как Нью-Гэмпшир и Айова, которые не будут иметь такого решающего значения в ноябре.



В целом аналитики Ad Impact ожидают, что на рекламу во время нынешней президентской гонки уйдёт около $2,7 млрд — причём большая часть денег будет израсходована в течение следующих девяти месяцев. И независимо от того, нравятся ли им предложенные кандидаты или нет, американским избирателям в итоге придётся делать выбор, заключает The Washington Post.