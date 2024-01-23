American Conservative: Байден пытается убедить избирателей, что экономика в порядке

«Это экономика, глупый», — с помощью такого лозунга Джо Байден, по всей видимости, пытается убедить избирателей, которые настроены более чем скептически. «Инфляция», как определяют этот термин экономисты, почти бессмысленна для большинства избирателей, потому что не включает цены на продукты питания и энергоносители — две значительные части любого семейного бюджета.

«Это экономика, глупый», — такого принципа, по всей видимости, придерживается действующий кандидат, который надеется убедить избирателей в силе экономики, когда они настроены более чем скептически. Само слово «байденомика» объединяет два уязвимых места действующего президента: во-первых, Джо Байден, которому 81 год, больше походит на «хранителя склепа»; во-вторых, экономика в порядке, если не смотреть на неё слишком пристально. С первым обязательством мало что можно сделать, но второе открывает двери для Дональда Трампа и его аргументов о раельном состоянии экономики.

New York Times рисует самую яркую картину экономического мира Байдена. Пропаганда байденомики указывает на то, что в 2020 году средняя зарплата работников, у которых ещё была работа, выросла, не говоря о тех, кто был уволен, в основном о работниках сферы обслуживания. Однако на деле рост зарплат для всех был сдержан, потому что эти низкооплачиваемые работники были вновь наняты на прежние зарплаты.

Поклонник байденомики Пол Кругман дошёл до того, что написал в британских СМИ: «Сейчас есть два больших вопроса об экономике США. Один из них — почему всё идёт так хорошо. Другой — почему так много американцев настаивают на том, что она ужасна».

«Инфляция», как определяют этот термин экономисты, почти не имеет значения для большинства американских избирателей, потому что не учитывает растущие цены на продукты питания и энергоносители — две значительные части любого семейного бюджета. Чтобы включить эти составляющие в жизнь большинства избирателей, необходим соответствующий индекс потребительских цен с этими параметрами, но он редко фигурирует в благодушных историях об экономике Байдена.