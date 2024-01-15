Guardian: кризис в Красном море может перечеркнуть надежды на восстановление экономики

Ответный удар США и Великобритании по Йемену может втянуть Запад в новый продолжительный конфликт, который негативно скажется на мировой экономике, сообщает The Guardian. Всемирный банк в последнем отчёте предупреждает, что сбой в международной торговле приведёт к скачку цен на электроэнергию, замедлению экономического роста, высокой инфляции и геополитической нестабильности.

Затянувшийся конфликт в Красном море и растущее напряжение на Ближнем Востоке могут иметь пагубные последствия для мировой экономики, пишет The Guardian. Эксперты Всемирного банка предупреждают, что сбой в международной торговле приведёт к скачку цен на электроэнергию, замедлению экономического роста и высокой инфляции.

В последнем отчёте о перспективах мировой экономики Всемирный банк указывает, что кризисы на Ближнем Востоке и на Украине представляют реальную опасность, отмечает издание. «Эскалация конфликта может привести к росту цен на энергоресурсы, что будет иметь более серьёзные последствия для мировой экономической активности и инфляции», — считают в организации. Её эксперты отмечают, что существует также риск «финансового стресса, связанного с реальной процентной ставкой, сохраняющейся инфляции, сокращения экономического роста в Китае, дальнейшей фрагментации торговли и бедствий, связанных с изменениями климата».

В отчёте указывается, что недавние атаки на торговые суда в Красном море уже нарушили ключевые морские торговые пути, что может привести к сбоям сетей поставок и увеличивает риск инфляции. В случае эскалации ближневосточных конфликтов поставки энергоносителей также могут быть нарушены, что приведёт к скачку цен на электроэнергию. В результате повысятся цены на другое сырьё, а также обострится геополитическая и экономическая нестабильность, влекущая за собой сокращение объёмов инвестиций и дальнейшее снижение темпов экономического роста.

После удара США и Великобритании по Йемену в правительственных кругах Вашингтона и Лондона всё больше беспокоятся, что эти события перечеркнут благоприятную перспективу для восстановления экономики и, следовательно, шансы Байдена и Сунака на переизбрание. Британского премьер-министра ждут вопросы о долгосрочном плане по миру на Ближнем Востоке, тогда как американского лидера уже раскритиковали прогрессисты из собственной партии за ввязывание в очередной ближневосточный конфликт.