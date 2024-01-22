Карин Кнайсль: США атакой на Йемен сделали свои торговые суда «слишком опасными» и запустили новую инфляционную волну

Европе грозит подъём инфляции из-за ударов США по Йемену и нарушения торговли в Красном море, считает Карин Кнайсль. Судоходные компании выбирают более длинный путь, вместо того чтобы вести свои суда через Суэцкий канал, так как судоходство там стало «азартной игрой», заявляет Кнайсль в интервью Флавио фон Вицлебену, и большие страховые компании больше не готовы страховать корабли США, Британии и Израиля. Она называет это «злой шуткой истории», ведь именно западные страховщики должны были «иссушить» российский экспорт, а теперь сделали это с западным импортом.

КАРИН КНАЙСЛЬ: Красное море, соединённое каналом со Средиземным, становится всё более и более азартной игрой, потому что, как вы также отметили вначале, многие судоходные компании теперь предпочитают длинный и более дорогой маршрут вокруг Африканского континента. Суэцкий канал был построен в XIX веке, чтобы сэкономить на расстоянии и расходах, сейчас сборы в Суэцком канале выросли и к этому добавляется ещё одно интересное развитие.

Определённая злая шутка истории заключается в том, что крупные страховые компании начинают отказываться страховать американские, британские и израильские грузовые суда в Красном море с указанием на то, что «для нас теперь всё становится слишком взрывоопасным», потому что хуситы заявили: «После этих атак мы объявляем каждую британскую и американскую цель законной целью».



Любопытно и почти смешно. Мы помним, осенью 2022 года крупные страховые компании заявили, что больше не будут страховать суда, перевозящие российскую нефть. И они хотели, так сказать, иссушить российский экспорт. Русским тогда удалось создать так называемый теневой флот и всё же найти судоходные компании, торговцев, которые были готовы возить российскую нефть в Индию, Китай и так далее. Теперь, год спустя, мы столкнулись с курьёзной ситуацией: страховые компании заявляют, что больше не будут страховать британские и американские торговые суда: «это слишком взрывоопасно».



А без страховки не получится! Да, вы не можете отправить грузовое судно без оформления страхового полиса. Особенно когда речь идёт о взрывоопасном грузе, таком как нефть, но и о других. Ведь в случае аварии кто-то должен бороться с последствиями, тушить. И эти страховые полисы стоят довольно дорого, а это означает, что компании теряют доход, но готовы нести убытки, потому что они считают, что американские и британские грузовые суда сейчас слишком опасны, чтобы страховать их в Красном море.





И, конечно, всё это влияет на маршруты поставок. Я попыталась быстро найти, что пишут об этом в немецких СМИ, и прочитала лишь о заявлениях немецких политиков: что это, так сказать, приводит к заминкам с поставками ИКЕА. Но на карту поставлено гораздо больше, чем поставки IKEA для немецкого покупателя! Речь идёт о вопросе важного сырья, которое, возможно, больше не может быть доставлено, а также о вопросе инфляции: если эти страховые полисы подорожают, если стоимость перевозки увеличится, то, конечно, всё это, в свою очередь, станет драйвером инфляции.





Дата публикации 21 января 2024 года.