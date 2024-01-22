Карин Кнайсль: США атакой на Йемен сделали свои торговые суда «слишком опасными» и запустили новую инфляционную волну
КАРИН КНАЙСЛЬ: Красное море, соединённое каналом со Средиземным, становится всё более и более азартной игрой, потому что, как вы также отметили вначале, многие судоходные компании теперь предпочитают длинный и более дорогой маршрут вокруг Африканского континента. Суэцкий канал был построен в XIX веке, чтобы сэкономить на расстоянии и расходах, сейчас сборы в Суэцком канале выросли и к этому добавляется ещё одно интересное развитие.
Любопытно и почти смешно. Мы помним, осенью 2022 года крупные страховые компании заявили, что больше не будут страховать суда, перевозящие российскую нефть. И они хотели, так сказать, иссушить российский экспорт. Русским тогда удалось создать так называемый теневой флот и всё же найти судоходные компании, торговцев, которые были готовы возить российскую нефть в Индию, Китай и так далее. Теперь, год спустя, мы столкнулись с курьёзной ситуацией: страховые компании заявляют, что больше не будут страховать британские и американские торговые суда: «это слишком взрывоопасно».
А без страховки не получится! Да, вы не можете отправить грузовое судно без оформления страхового полиса. Особенно когда речь идёт о взрывоопасном грузе, таком как нефть, но и о других. Ведь в случае аварии кто-то должен бороться с последствиями, тушить. И эти страховые полисы стоят довольно дорого, а это означает, что компании теряют доход, но готовы нести убытки, потому что они считают, что американские и британские грузовые суда сейчас слишком опасны, чтобы страховать их в Красном море.
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