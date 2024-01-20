Le Monde: удары США по хуситам не произвели эффекта — и не произведут

Развёрнутая американцами кампания против повстанцев-хуситов в Йемене так и не возымела ожидаемого эффекта: те продолжают нападать на гражданские суда в Красном море, пишет Le Monde. Как полагают журналисты издания, инициатива США просто безнадёжна, ведь, как это уже показала Саудовская Аравия, силой этот вопрос никак не решить — а стабилизировать регион другими средствами Америке не даёт Израиль.

В какой момент «просчитанное обострение напряжённости» выходит из-под всякого контроля? Именно этим вопросом, должно быть, начинают задаватся в Вашингтоне спустя неделю после начала ударов по повстанцам-хуситам в Йемене, пишет Le Monde в редакционной статье. Как констатируют журналисты французского издания, кампания, которая осуществляется при поддержке Великобритании, так и не оказала на хуситов ожидаемого сдерживающего влияния — те продолжают всё интенсивнее нападать на коммерческие суда, проходящие по стратегически важному торговому пути через Красное море.

США по-прежнему настаивают, что их мотив — обеспечить в регионе свободу судоходства, и подчёркнуто заявляют, что удары по хуситам прекратятся, как только те перестанут терроризировать гражданские корабли. Между тем инициатива Вашингтона результатов не приносит — и, пожалуй, наиболее явным свидетельством этого фиаско служит то, что региональные игроки, которые, казалось бы, должны в первую очередь быть заинтересованы в восстановлении нормального морского трафика, не горят энтузиазмом по отношению к курсу, избранному американцами, считают авторы статьи.

«Тот же Эр-Рияд, который долгие годы воевал с хуситами и лишь впустую израсходовал военные ресурсы, при этом получив острый гуманитарный кризис и десятки тысяч жертв среди гражданского населения Йемена, хорошо понимает, насколько напрасно использовать силу, даже асимметричную», — разъясняет редакция Le Monde.

Как подчёркивается в материале газеты, обострение напряжённости в Красном море также свидетельствует о растущем расхождении интересов США и Израиля на фоне робких попыток Вашингтона вернуть спокойствие в регион, который опаснейшим образом дестабилизировали и резня, устроенная группировкой ХАМАС, и разрушение израильскими войсками сектора Газа.

Курс США стоит на том, чтобы исправить трагическую ошибку — отказ Вашингтона от решения палестинского вопроса на фоне «волны нормализации» отношений между еврейским государством и многочисленными арабскими странами. Но для того, чтобы действительно завершить этот коренной перелом, необходимо создание палестинского государства — и этот вопрос является одним из немногих, где позиции Запада и глобального Юга совпадают, пишет редакция Le Monde.

Между тем глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выступает категорически против такого сценария — и именно его непреклонность в итоге выступает тем косвенным фактором, который втягивает американцев в конфликт в Красном море, выйти из которого победителями у них не получится, подытоживают авторы.