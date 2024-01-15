Американские эксперты: Байден попался на приманку — воздушная война США против Йемена станет стратегической и дорогостоящей ошибкой

Повстанцы-хуситы добились успеха, вынудив Соединённые Штаты нанести удары по Йемену, пишут обозреватели Haaretz Адам Клементс и Дэвид Харден. По их мнению, воздушная война США против хуситов станет стратегической и дорогостоящей ошибкой, и Байдену не следовало попадаться на эту приманку.
Бомбардировка Йемена не идёт на пользу Америке, а лишь усиливает позиции Ирана, России и Китая, пишут в своей статье для Haaretz бывший атташе армии США в Йемене Адам Клементс и бывший сотрудник USAID Дэвид Харден.
По их мнению, повстанцы-хуситы добились успеха, вынудив Соединённые Штаты нанести удары по более чем 80 целям в этой обедневшей, раздираемой войной стране.
Несколько бывших высокопоставленных офицеров армии США ранее призвали администрацию Байдена применить более смертоносный, ястребиный подход для защиты свободы судоходства от нападений хуситов в Красном море.
«Президенту Джо Байдену не следовало попадаться на эту приманку. Воздушная война США против Йемена станет стратегической и дорогостоящей ошибкой, которая вряд ли сможет сдержать хуситов, однако при этом создаст риск эскалации как регионального, так и глобального уровня», — считают авторы.
По их словам, прямо сейчас выхода из региональной войны на Ближнем Востоке нет.
«Это нападение на Йемен безусловно может привести к прямой конфронтации между США и Ираном. При этом крайне важно, что расширяющийся конфликт также даёт преимущество России на Украине и поглядывающему на Тайвань Китаю», — говорится в статье.
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