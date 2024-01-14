WSJ: на фоне войны на Ближнем Востоке Украина борется за внимание союзников

13:02 AS: ПСЖ купил Муани и Дембеле с целью удержать Мбаппе в клубе Стало известно, как «Пари Сен-Жермен» пытается удержать в команде нападающего Килиана Мбаппе.

13:00 Военнообязанные украинцы стали чаще пересекать границу по поддельным документам Представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что военнообязанные жители Украины всё чаще пытаются пересечь границу по поддельным документам.

12:49 Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой Российский президент Владимир Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой.

12:49 Рублёв пошутил, что чуть не проиграл из-за австралийцев на Australian Open Российский теннисист Андрей Рублёв обратился к зрителям после победы над бразильцем Тьяго Уайлдом в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

12:46 Две 16-летние теннисистки победили в первом круге турнира БШ впервые с 2007 года 16-летние Бренда Фрухвиртова и Алина Корнеева из России успешно вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

12:37 MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит дефицит снарядов у ВСУ Уничтожение военно-промышленных комплексов на Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Вооружённых сил России ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

12:34 AP: найденные в Перу мумии «инопланетян» собраны из костей животных Национальный институт судебной медицины и криминалистики опроверг инопланетное происхождение мумий, обнаруженных в перуанской пустыне Наска в прошлом году.

12:31 Рублёв: в пятом сете начал думать о матче Уайлда с Медведевым на «Ролан Гаррос» Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

12:27 16-летняя Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема» Российская теннисистка Алина Корнеева победила испанку Сару Соррибес-Тормо в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

12:25 Синоптик Цыганков рассказал об аномально холодной погоде в России Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал об аномалиях в России.

12:25 Корнев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Чайковском Биатлонист Александр Корнев одержал победу в масс-старте на 15 км на чемпионате России 2024 года в Чайковском.

12:23 На юге Исландии началось извержение вулкана Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес, который расположен на юге Исландии, недалеко от города Гриндавик.

12:18 ЦСКА объявил состав на зимние сборы Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала имена игроков, которые примут участие в зимних тренировочных сборах.

12:12 Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО Вооружённые силы Украины выпустили пять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

12:12 Исмаилов проведёт бой на турнире ACA, приуроченный к юбилею лиги Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт поединок на турнире ACA, посвящённый десятилетию лиги.

12:02 Экс-аналитик Пентагона Квятковски: ВС России начнут охоту на F-16 в зоне СВО Бойцы российской армии будут охотиться за истребителями F-16 американского производства в зоне специальной военной операции, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

11:59 16-летняя российская теннисистка Корнеева прошла во второй круг Australian Open Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2023 года.

11:52 Минобороны России: боец из Бурятии обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку обратил в бегство 12 штурмовиков Вооружённых сил Украины с опорного пункта.

11:48 Тищенко: как я и предполагал, Бетербиев победил Смита с преимуществом Российский боксёр Евгений Тищенко отреагировал на победу соотечественника Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

11:44 NYP: сотрудников Белого дома в США эвакуировали из-за пропалестинских акций Сотрудников и представителей СМИ пришлось эвакуировать из Белого дома в целях предосторожности в связи с акциями в поддержку Палестины в Вашингтоне.

11:36 Анкалаев поблагодарил Тейшейру после победы над Уокером на UFC Fight Night 234 Российский боец Магомед Анкалаев отреагировал на сообщение бывшего чемпиона Абсолютного борцовского чемпионата (UFC) Гловера Тейшейры, который тренирует своего соотечественника Алекса Перейру, владеющего титулом промоушена в полутяжёлой весовой категории.

11:35 Путин допустил, что посетит Якутию весной или летом 2024 года Президент России Владимир Путин рассказал, что может посетить Якутию весной или летом 2024 года.

11:30 В Евролиге выступили за возвращение российских клубов Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Сашич высказался о возможном возвращении российских клубов в турнир.

11:30 Шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне в Челябинской области В бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска захлебнулся шестилетний мальчик, который пришёл туда с мамой, заявил Следственный комитет России.

11:25 РБК: в «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал выдавать своим пользователям в рекомендациях новые песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые ушли с российского рынка после начала специальной военной операции.

11:21 Анкалаев считает, что может нокаутировать Перейру в стойке Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев высказался о возможном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой на 300-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США).

11:15 Спикер ВС Украины Игнат: Киеву будет сложно содержать истребители F-16 Украина собирается в перспективе полностью перейти на технику западного производства, однако содержать истребители F-16 будет очень сложно. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

11:14 Дербушева заявила, что масс-старт на ЧР в Чайковском сложился идеально Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России 2024 года в Чайковском.

11:13 Чистяков не попал в состав «Зенита» на тренировочный сбор в ОАЭ 31 футболист отправился на учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ, «Зенит» опубликовал список.

11:10 Один человек погиб, ещё семь пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале В результате столкновения автобуса и грузовика в Свердловской области погиб один человек, ещё семь получили травмы. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.

11:03 Пантрина одержала победу в женском скиатлоне на этапе Кубка России в Казани Елизавета Пантрина одержала победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

11:01 Путин рассказал, что рад поездке на Чукотку Президент России Владимир Путин рассказал, что рад своему недавнему визиту на Чукотку, добавив, что важно лично узнать проблемы людей.

10:55 В Подмосковье пенсионерка погибла из-за электрического одеяла В деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов Московской области 78-летняя местная жительница погибла в результате пожара, который возник из-за электрического одеяла. Об этом заявили в ГСУ СК России по региону.

10:51 «Матч ТВ»: Артур и Педро отправились на сбор «Зенита» из Санкт-Петербурга Бразильские игроки «Зенита» Артур и Педро отправились вместе с командой на первый сбор в Абу‑Даби (ОАЭ).

10:49 Умер поэт Лев Рубинштейн Поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в возрасте 76 лет, сообщила его дочь.

10:49 Рублёв обыграл Уайлда и вышел во второй круг Australian Open Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

10:42 Захарова подтвердила визит северокорейской делегации в Москву Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают визит делегации из Северной Кореи.

10:40 Fichajes: «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Реала» Винисиуса Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

10:35 Футболисты ЦСКА с семьями отправились на первый сбор в ОАЭ Московский ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).

10:34 Американский институт на Тайване: делегация США прибудет на остров 14 января Американская делегация, которая будет состоять из бывшего замглавы Госдепа США Джеймса Штейнберга и экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, приедет на Тайвань в воскресенье, 14 января. Об этом заявил Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване).

10:29 Около 1100 грузовиков заблокированы на украинско-польской границе Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на границе Украины и Польши заблокированными остаются около 1,1 тыс. грузовиков.

10:27 Глава WBC Сулейман назвал Бетербиева одним из величайших чемпионов современности Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

10:26 Анкалаев проигрывал Уокеру по судейским запискам до нокаута на турнире UFC Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234, который состоялся в Лас-Вегасе (США).

10:25 Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15—17 января Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию с официальным визитом 15—17 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

10:17 Премьер Санчес: Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет блокировать новую миссию Европейского союза по патрулированию в Красном море, однако не планирует к ней присоединяться.

10:10 В Петропавловске-Камчатском спасли раненого детёныша рыси Раненого детёныша рыси спасли в Петропавловске-Камчатском, ему оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.

10:10 Дэвис повторил достижение Кириленко в НБА, державшееся с 2006 года Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отметился достижением в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз».

10:01 NHK: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей в воскресенье, 14 января, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

09:59 Тимофеева: с детства наблюдала за игрой своей соперницы на Australian Open Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала победу над француженкой Ализе Корне в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.