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WSJ: на фоне войны на Ближнем Востоке Украина борется за внимание союзников

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Пока на Ближнем Востоке разгорается война, украинский конфликт застопорился без признаков какого-либо потенциального прогресса, пишет The Wall Street Journal. На этом фоне власти Украины сражаются на новом фронте: пытаются удержать на себе внимание союзников.
WSJ: на фоне войны на Ближнем Востоке Украина борется за внимание союзников
AP

В то время как Украина готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, её власти сражаются на новом фронте — пытаются удержать на себе внимание союзников, пишет The Wall Street Journal.

С тех пор как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, внимание Запада переключилось на Ближний Восток. При этом сейчас дипломаты и военные чиновники уделяют этому вопросу ещё больше внимания на фоне ответных мер США и Великобритания на атаки по судам и военно-морским конвоям со стороны повстанцев-хуситов.

И пока на Ближнем Востоке разгорается война, украинский конфликт застопорился без признаков какого-либо потенциального прогресса.

Поддержка Киева слабеет. Предложение о выделении ему очередной военной помощи со стороны США на сумму до $60 млрд застряло в американском конгрессе. В свою очередь, лидеры Евросоюза безуспешно пытаются одобрить предоставление Украине более чем $50 млрд в виде помощи на ближайшие 4 года.

Однако Киев в воскресенье вновь намерен собрать в Давосе группу из развивающихся стран и своих западных сторонников для переговоров между высокопоставленными чиновниками о «справедливом и долгосрочном исходе» украинского конфликта.

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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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Ближний Восток Великобритания Израиль Йемен конгресс корабль Россия США Украина финансы ХАМАС
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