Пока на Ближнем Востоке разгорается война, украинский конфликт застопорился без признаков какого-либо потенциального прогресса, пишет The Wall Street Journal. На этом фоне власти Украины сражаются на новом фронте: пытаются удержать на себе внимание союзников.
В то время как Украина готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, её власти сражаются на новом фронте — пытаются удержать на себе внимание союзников, пишет The Wall Street Journal.
С тех пор как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, внимание Запада переключилось на Ближний Восток. При этом сейчас дипломаты и военные чиновники уделяют этому вопросу ещё больше внимания на фоне ответных мер США и Великобритания на атаки по судам и военно-морским конвоям со стороны повстанцев-хуситов.
И пока на Ближнем Востоке разгорается война, украинский конфликт застопорился без признаков какого-либо потенциального прогресса.
Поддержка Киева слабеет. Предложение о выделении ему очередной военной помощи со стороны США на сумму до $60 млрд застряло в американском конгрессе. В свою очередь, лидеры Евросоюза безуспешно пытаются одобрить предоставление Украине более чем $50 млрд в виде помощи на ближайшие 4 года.
Однако Киев в воскресенье вновь намерен собрать в Давосе группу из развивающихся стран и своих западных сторонников для переговоров между высокопоставленными чиновниками о «справедливом и долгосрочном исходе» украинского конфликта.
Уничтожение военно-промышленных комплексов на Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Вооружённых сил России ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.
Российский боец Магомед Анкалаев отреагировал на сообщение бывшего чемпиона Абсолютного борцовского чемпионата (UFC) Гловера Тейшейры, который тренирует своего соотечественника Алекса Перейру, владеющего титулом промоушена в полутяжёлой весовой категории.
Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал выдавать своим пользователям в рекомендациях новые песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые ушли с российского рынка после начала специальной военной операции.
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев высказался о возможном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой на 300-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США).
Украина собирается в перспективе полностью перейти на технику западного производства, однако содержать истребители F-16 будет очень сложно. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов Московской области 78-летняя местная жительница погибла в результате пожара, который возник из-за электрического одеяла. Об этом заявили в ГСУ СК России по региону.
Американская делегация, которая будет состоять из бывшего замглавы Госдепа США Джеймса Штейнберга и экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, приедет на Тайвань в воскресенье, 14 января. Об этом заявил Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване).