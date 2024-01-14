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Spectator: санкционная политика Киева — глубоко коррумпированный процесс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Санкционная политика, в рамках которой Киев вводит ограничительные меры в отношении собственных граждан и компаний, «крайне противоречива и беспрецедентна», пишет The Spectator. В статье при этом отмечается, что этот процесс глубоко коррумпирован и используется близкими к властям бизнесменами для собственного обогащения.
Spectator: санкционная политика Киева — глубоко коррумпированный процесс
AP
Введение Киевом санкций в отношении украинских граждан и компаний — серьёзно коррумпированный процесс, пишет The Spectator.

Коррупция остаётся проблемой на Украине, особенно в вопросе ограничительных мер.

«Западные читатели будут удивлены, узнав, что как минимум 17 украинских компаний и как минимум 1611 граждан попали под санкции украинского правительства. Точные цифры недоступны, поскольку не указана национальность лиц, подвергшихся санкциям», — отмечается в статье.

Юлия Кирьянова, генеральный директор компании «Смарт-Холдинг», заявила изданию, что санкции используются для того, чтобы вынудить владельцев прибыльных фирм продать их. Затем эти компании попадают в руки украинских бизнесменов с политическими связями, которые используют их для собственного обогащения.

Политика Киева по введению санкций против своих собственных компаний и граждан «крайне противоречива и беспрецедентна», указывает издание.

Хотя окончательное решение о введении подобных ограничительных мер принимает Зеленский, однако вклад СБУ имеет решающее значение.

«Поскольку в СБУ проникли агенты российской разведки, а некоторые её офицеры коррумпированы, это подрывает доверие к процессу», — говорится в статье.
 
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источник
Spectator Великобритания Европа
теги
Владимир Зеленский коррупция санкции СБУ Украина
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