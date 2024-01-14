Spectator: санкционная политика Киева — глубоко коррумпированный процесс

00:22
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе в Петербурге
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
00:21
Жабер сообщила, что помогает мирным жителям сектора Газа
Шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса дала понять, что начала заниматься благотворительной деятельностью после начала военных действий в секторе Газа.
00:15
РБК: рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах
В данный момент рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
00:08
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Рейнджерс», Кузнецов набрал одно очко
«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:57
В НХЛ призвали IIHF допустить Израиль до международных соревнований
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) считают, что сборную Израиля следует вернуть на международные турниры.
23:55
В Гостином дворе определили финалистов всероссийского фестиваля «Покровский собор»
На гала-концерте в Гостином дворе определили финалистов IV Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».
23:47
Румыния разблокировала пункт пропуска на границе с Украиной
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что блокировка пункта пропуска «Сирет» в Румынии прекращена.
23:41
Исмаилов подписал контракт с АСА
В Absolute Championship Akhmat (АСА) сообщили, что российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подписал контракт с промоушеном.
23:39
Макрон приветствовал новый этап реставрации Нотр-Дама
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал новый этап реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.
23:30
Боец «Ахмата»: ВСУ минируют дороги на Кременском участке с помощью дронов
Украинские военные с помощью беспилотников минируют дороги на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом заявил боец спецназа «Ахмат».
23:24
Фофана стал автором первого гола на Кубке африканских наций — 2023
Сборная Кот-д’Ивуара открыла счёт в стартовом матче Кубка африканских наций 2023 года с командой Гвинеи-Бисау.
23:15
Дагестанских майнеров попросили отключить фермы на время холодов
Компания «Дагэнерго» попросила владельцев майнинговых ферм в Дагестане отключить оборудование на время холодов из-за рисков перегрузки электросетей.
23:15
Узбекистан сыграл вничью с Сирией в стартовом матче Кубка Азии по футболу
Сборная Узбекистана сыграла вничью с Сирией в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.
23:03
Гиньяр и Фаббри стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду
Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в танцах на льду.
23:03
Боец с позывным Аид рассказал о тактике срывов ротаций ВСУ в зоне СВО
Бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно срывают ротации ВСУ на Кременском направлении и в Серебрянском лесничестве, выслеживая прибывших солдат противника.
22:57
Фанаты выбрали Бобровского и Георгиева для участия в Матче звёзд НХЛ
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский и вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев примут участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.
22:51
В Красноярске погиб подросток после катания на тюбинге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате катания на тюбинге.
22:41
Гол и голевой пас Де Брёйне помог МС обыграть «Ньюкасл» в АПЛ
«Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
22:34
Выдворенный из Латвии россиянин прибыл в Калининград
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого ранее выдворили из Латвии, прибыл в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.
22:30
«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетику» в матче Примеры
«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение в баскском дерби в рамках матча 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
22:21
В Харькове демонтировали барельеф Пушкина — последнее его изображение в городе
В харьковском метро демонтировали барельеф с изображением русского поэта Александра Пушкина.
22:16
Карлсен отказался от участия в турнире претендентов
Лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен принял решение отказаться от участия в следующем турнире претендентов.
22:10
В США несколько тысяч человек пришли на пропалестинскую демонстрацию
На пропалестинскую демонстрацию в центре Вашингтона вышли несколько тысяч человек.
21:58
Надыршина — о денежных выплатах ОКР: пока до меня новости не доходили
Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина сообщила, что не получала обещанных выплат от Олимпийского комитета России (ОКР).
21:54
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильных морозов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
21:48
Степанова больше не выступит на этапе Кубка России в Казани
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила, что приняла решение сняться с пятого этапа Кубка России в Казани.
21:40
Экс-советник Кучмы Соскин: Россия ракетами уничтожила аэродромы на Украине
Российская армия ракетами уничтожила взлётно-посадочные полосы и предприятия ВПК на Украине, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.
21:30
Матч Кубка России по футболу «Зенит» — «Динамо» не будут переносить на февраль
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу с московским «Динамо» состоится в намеченные сроки.
21:30
ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке в ДНР
Украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 155 мм по Горловке в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
21:22
Силовики задержали в Эквадоре двух главарей банды, объявленной террористами
Полицейские и силовики задержали в Эсмеральдасе двух главарей банды «Лос-Ганстерс» из списка подлежащих ликвидации террористических организаций, следует из заявления объединённого командования ВС Эквадора.
21:11
Овечкин пропустит матч НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы
В «Вашингтон Кэпиталз» сообщили, что российский нападающий Александр Овечкин не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за повреждения.
21:02
Путин приветствовал участников фестиваля бардовской песни «Покровский собор»
Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».
20:58
В «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переходе Данилы Кругового в ЦСКА.
20:57
Байден: республиканцам «придётся заплатить», если они не поддержат помощь Киеву
Республиканцам в конгрессе США «придётся за многое заплатить», если они не поддержат финансирование Украины, заявил американский президент Джо Байден.
20:57
На реставрацию фасадов Невского проспекта в Петербурге выделили 2,5 млрд рублей
На реставрацию фасадов Невского проспекта в Санкт-Петербурге выделили 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в администрации главы города.
20:55
«Монако» с Головиным проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1
«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Реймса» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
20:43
Посол России: в Эквадоре проходит острая фаза контртеррористической операции
В Эквадоре идёт острая фаза контртеррористической операции — активные действия армия предпринимает в прибрежных провинциях на маршрутах наркоторговли и в тюрьмах, заявил посол России в республике Владимир Спринчан.
20:42
Сноубордисты Надыршина и Логинов выиграли Кубок чемпионов в Москве
Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на турнире «Кубок чемпионов» на Воробьёвых горах в Москве.
20:40
Норвежец Кристиансен принимал лекарство из допинг-листа во время болезни перед стартом КМ
Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен заявил, что употреблял лекарство из допинг-листа во время болезни перед стартом Кубка мира.
20:33
Число пострадавших при обстреле Белгородской области ВСУ возросло до двух
Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Мокрая Орловка в Белгородской области выросло до двух, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
20:31
Жулин заявил, что Губанова не смогла выиграть чемпионат Европы из-за русофобии
Заслуженный тренер России Александр Жулин уверен, что серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе Анастасия Губанова, представляющая Грузию, не смогла победить из-за русофобии.
20:27
Политолог Корнейчук: Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией
Владимир Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией, но пока не может сказать об этом прямо. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
20:23
Московское «Динамо» разгромило «Торпедо» в КХЛ
Московское «Динамо» победило «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
20:17
Фалеева — о победе на КР: в спринте не выиграть хитростью, здесь выиграет сильнейший
Победительница этапа Кубка России по лыжным гонкам в спринте Анастасия Фалеева дала понять, что ей было довольно непросто завоевать золотые медали.
20:11
«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения России
«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения России, следует из сообщения холдинга.
20:11
Головин отдал голевую передачу в матче «Монако» с «Реймсом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативным действием в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».
20:05
Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч Примеры с «Атлетиком»
«Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».
19:55
В США заявили, что делегация конгрессменов может посетить Тайвань в мае
Делегация американских конгрессменов готовится к визиту на Тайвань в мае, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
19:54
Пашинян: Ереван предложил Баку подписать соглашение о контроле над вооружениями
Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
19:49
В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров с «Зенитом» о возвращении Адамова
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об информации, что «Зенит» может вернуть защитника Арсена Адамова из аренды.