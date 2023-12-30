Newsweek: китайские чиновники похудели после антикоррупционной кампании
Антикоррупционная политика китайского лидера Си Цзиньпина приводит к тому, что государственные служащие теряют лишний вес, сообщает Newsweek со ссылкой на результаты многолетнего исследования команды китайских учёных. Результаты этого исследования указывают на неожиданную связь между борьбой с коррупцией и положительными последствиями для здоровья, хотя эти последствия выходят за рамки основных целей кампании по борьбе с коррупцией, отмечается в статье.
За последние годы ни высокопоставленные чиновники, включая высшее военное руководство и руководителей государственных предприятий, ни представители местных органов власти в Китае не смогли остаться в стороне после начала широкомасштабной антикоррупционной кампании, которая считается краеугольным камнем внутриполитической программы Си Цзиньпина.
Коммунистическая партия Китая заявила в конце прошлого года, что за последнее десятилетие в отношении почти 5 млн членов партии были проведены расследования, по итогам которых против 553 человек были возбуждены официальные уголовные дела. В рамках последнего этапа антикоррупционной кампании были арестованы десятки людей, связанных с Ракетными войсками, контролирующими ядерный арсенал страны, и органами Народно-освободительной армии, отвечающими за логистику и закупки.
По оценкам экспертов, злоупотребления властью среди чиновников этих ведомств опасны тем, что это негативно влияет на качество военной техники и снижает боеготовность. В числе наиболее видных официальных лиц, которые были привлечены к этой серии расследований, называют имена бывшего министра обороны и министра иностранных дел Китая, а также высшего военного и политического лидеров Ракетных войск — летом этого года все четверо чиновников внезапно исчезли из поля зрения общественности, пишет Newsweek.
И как свидетельствует многолетнее исследование, которое было проведено в Китае на базе данных общенационального репрезентативного опроса, побочным эффектом ужесточения мер по борьбе с коррупцией стало заметное снижение индекса массы тела среди китайских государственных служащих по всей стране.
Официальный доклад по итогам этого исследования, которое проводили учёные из Уханьского университета, Китайского университета Жэньминь и Школы экономики Нанкайского университета, будет опубликован в январе 2024 года в журнале Journal of Economic Behavior & Organization, поясняется в статье. Однако журналисты Newsweek напрямую обратились к авторам за комментариями.
Китайские исследователи общались с респондентами каждые два года на протяжении целого десятилетия, с 2010-го по 2020 год. Но из-за пандемии COVID-19 в 2020 году полномасштабный опрос не проводился, поэтому для заключительной статистики были использованы данные от 2018 года, поясняется в статье.
В сумме было опрошено 42 590 человек и 14 798 домохозяйств. Участники опроса предоставили личную информацию, касающуюся их доходов и расходов, семейного положения и образования, а также физических параметров.
По словам исследователей, культура вина и еды в Китае традиционно играет центральную роль в укреплении деловых и политических связей. «Эти банкеты, на которых обычно представлены чрезвычайно дорогие блюда с высоким содержанием калорий и белков (например, моллюски, акулий плавник и трепанги), а также элитный зерновой спирт «байцзю», играют важную роль в налаживании контаков и «смазке колёс» в структурах власти», — пояснили они.
Эти традиции также предполагают, что предприниматели устраивают для чиновников банкеты в обмен на благосклонное обращение. Однако это приводило к печальным последствиям для здоровья, отмечается в статье. Согласно официальным документам о состоянии здоровья государственных служащих, в 2009 году (то есть за четыре года до начала кампании против взяточничества) более 40% из них имели избыточный вес или страдали ожирением.
Кроме того, среди чиновников были наиболее распространены проблемы со здоровьем, вызванные чрезмерным потреблением еды и алкоголя, такие как гипертония, ожирение печени и высокий уровень сахара в крови. Данные за 2012 год показывают, что более двух третей государственных служащих страдали как минимум от двух подобных проблем.
«Интересно при этом, что чем выше был ранг чиновника в бюрократических структурах, тем хуже было состояние его здоровья», — отмечают авторы исследования.
Однако статистика за 2018 год (последние данные, которые удалось включить в исследование из-за пандемии) свидетельствует, что госслужащих с избыточным весом к тому времени стало на 11,6% меньше. Кроме того, исследователи выяснили, что в тех провинциях Китая, где контроль за деятельностью чиновников был более строгим, индекс массы тела среди чиновников в целом снижался более интенсивно, говорится в статье.
Исследователи объясняют это тем, что на фоне ужесточения антикоррупционных мер государственным служащим пришлось сократить число застолий вне дома и меньше употреблять алкоголь, что привело к общему снижению потребления высококалорийной пищи. А также, по мнению экспертов, к таким результатам привело увеличение времени, затрачиваемого на выполнение физических упражнений, заключает Newsweek.
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