FT: Си Цзиньпин заявил, что он «лично против» вечного правления

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что он сам «лично против» вечного правления, отметив, что иностранные наблюдатели неверно истолковали недавнюю поправку, позволившую занимать пост председателя КНР более двух раз подряд, пишет Financial Times. Как отмечает издание, эту тему Си самостоятельно поднял на одной из встреч с высокопоставленными китайскими и иностранными чиновниками, чем крайне удивил своих гостей.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что он «лично против» пожизненного правления, добавив, что иностранные наблюдатели «неверно истолковали» недавнюю поправку к конституции, которая позволила занимать пост председателя КНР более двух раз подряд, пишет Financial Times.

Си, как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, рассказал об этом в ходе трёх недавних встреч с иностранными и китайскими чиновниками. По их словам, Си оправдал это решение необходимостью выровнять по срокам три самых высокопоставленных поста в стране. Помимо поста председателя КНР, Си Цзиньпин также занимает должности генерального секретаря Китайской коммунистической партии (КПК) и главы Центрального военного совета, на которые можно переизбираться любое количество раз.

По словам двух собеседников газеты, Си Цзиньпин серьёзно удивил своих гостей, самостоятельно подняв этот вопрос. «Президент Си сказал, что он лично против бессрочного правления, а остальной мир «неверно истолковал» поправку», — отметил один из источников.

«Рекомендация» Центрального комитета КПК ликвидировать лимит президентских сроков была принята в середине января на одной из встреч за закрытыми дверями. Общественности она стала известна несколько позже. Эта поправка встревожила городские элиты, включая выпускников вузов, интеллигенцию и госслужащих, беспокоящихся, что Си Цзиньпин возвращает Китай во времена единоличного правления Мао Цзедуна.

Преемник Мао Дэн Сяопин включил в китайскую конституцию положение об ограничении количества президентских сроков, пытаясь добавить предсказуемости в процесс смены власти. «Эта поправка посылает ужасный сигнал по поводу институционального правления», — отметил один бывший китайский чиновник.

Высокопоставленный менеджер одной крупной государственной китайской компании добавил, что ему приходилось отвечать на щекотливые вопросы инвесторов. «Инвесторы задали на эту тему много вопросов, — пояснил он. — Это выглядит нехорошо».

Защитники поправки же указывают на то, что благодаря такому упорядочиванию политической системы, Си Цзиньпину будет легче управлять финансовыми и экономическими реформами, которые имели весьма скромный успех во время первого срока китайского лидера.

Когда о поправке стало известно, китайские СМИ сообщили, что это совсем не значит, что Си Цзиньпин станет пожизненным правителем, так как партийным лидерам всё равно придётся уходить со своих постов по болезни или из-за преклонного возраста. Однако сам китайский лидер не стал комментировать эту тему.

Си Цзинпин, напоминает Financail Times, также пользуется большой популярностью среди народа из-за его успешной антикоррупционной кампании и «националистической внешней политики». Очень многие китайцы не имели бы ничего против, если бы он оставался у власти на протяжении более трёх сроков.

Аналитик компании Gavekal Dragonomics Се Яньмэй отметила, что один из китайских бизнесменов с возмущением отреагировал на слова о том, что «захват власти Си был похож на махинации Владимира Путина в России».

«Эти иностранцы не понимают, что Китаю нужен сильный лидер, — процитировала Се бизнесмена. — Си — это не Путин, а Пётр Великий».