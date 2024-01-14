Подполковник ВВС США: F-16 никак не помогут Украине — и дело даже не в неопытности украинских лётчиков

Переданные Киеву истребители F-16 вряд ли как-либо изменят для него положение дел на фронте, полагает подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. Как разъяснила Квятковски в интервью YouTube-каналу Dialogue works, Украина скорее всего получит очень мало машин, и применять их она будет без необходимых для них систем обеспечения и разведки в условиях крайне ожесточённых боевых действий.

Мы успели не раз услышать в рамках конфликта на Украине разговоры об истребителях F-16: та же Дания недавно заявила, что отправит Украине шесть таких самолётов, но это в итоге по каким-то причинам отложили. Насколько хорошо подготовлены украинцы в применении этих истребителей?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник ВВС США в отставке: Они не так хорошо подготовлены, как доступные для привлечения к операциям пилоты из ряда других стран — включая Польшу или те же США; в общем, из тех стран, которые применяют F-16 уже давно.





Но ведь иметь квалификацию для того, чтобы летать на F-16, — это одно дело, а эти украинские пилоты — если, конечно, они вообще будут использовать эти машины, число которых будет явно ограниченным, — будут летать в зоне активных боевых действий. Они воюют против России, а Россия — против них, и летать они будут в крайне опасной обстановке. И именно здесь очень важен опыт.





А кроме того — и это, как мне кажется, даже более масштабная проблема, — эти F-16 обычно применяются в условиях серьёзного коммуникационного и наземного обеспечения; должна ещё быть ситуационная разведка — как правило, где-то есть разведывательный центр, который наблюдает за всем, что происходит в зоне боевых действий, и передаёт информацию пилотам. И это, конечно, осложняет пилоту задачу — но с другой стороны, помогает защитить его и обеспечивает ему информированность, чтобы у него была возможность уйти от удара или принять любые другие меры, чтобы остаться в живых.





И если взять небольшое число F-16, посадить в них неопытных пилотов и тут же их отправить в зону крайне активных боевых действий — где, кстати, на них будут специально охотиться, пусть их и будет немного, поскольку F-16 способны нести вооружения, которые могут наносить удары глубоко внутри российской территории, а украинцы уже показали, что готовы пытаться распространить масштабы боевых действий за пределы изначальной российской границы... В общем, на них будут охотиться. И да, неопытные пилоты — это проблема, но не единственная; более того, в списке проблем по их значению эта будет, наверное, на третьем месте; есть и проблемы посерьёзнее, чем одно только качество украинских пилотов.





В общем, там всё очень плохо. И честно говоря, мне кажется, что, учитывая, как идут дела сейчас после двух лет конфликта... Западные страны не хотят, чтобы F-16 уничтожили, но именно это и произойдёт, когда их начнут применять. И это, возможно, будет происходить из-за того, что пилотируют их украинцы, а возможно, и нет — но, разумеется, если летать на них будут украинцы, всё будут валить на пилотов; вот только если на них будут летать американские пилоты, их точно так же уничтожат, поскольку ни наземного обеспечения, ни ситуационной разведки для координации действий пилотов и коммуникации с ними там нет. А ведь наши ребята, американские пилоты, будут на такое рассчитывать — для них это норма.





Поэтому я думаю, что вся эта история — это постановка, это просто жест на публику, а не реальное укрепление боеспособности.

Дата публикации 12 января 2024 года.