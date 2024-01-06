Bloomberg: Дания отложила поставки Киеву истребителей F-16 на несколько месяцев

20:04 Le Monde: ПСЖ обвинили в подкупе организаторов «Золотого мяча» для победы Месси ПСЖ обвинили в попытке подкупить организаторов «Золотого мяча» для победы нападающего Лионеля Месси.

20:01 Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя более часа приостановки.

19:58 Посольство России: сведений о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле нет Посольство России не располагает информацией о пострадавших российских гражданах в результате взрыва автобуса в столице Афганистана Кабуле.

19:50 Al Jazeera: Израиль нанёс удары по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда.

19:49 Булыкин верит в возвращение России на международную арену в 2024 году Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин верит в возвращение России на международную арену в 2024 году.

19:40 В Дагестане при пожаре в частном доме спасли шестерых детей Сотрудники МЧС России спасли шестерых детей при пожаре в частном двухэтажном доме в Дагестане.

19:35 Федерация футбола Камеруна назвала товарищеский матч с Россией лучшим событием 2023 года Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что товарищеский матч с Россией стал лучшим событием 2023 года.

19:29 Британский аналитик Меркурис: Россия ещё не била по Украине самой мощной ракетой Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России пока не применяли ракеты «Циркон» для ударов по военным объектам на территории Украины.

19:20 TOLO: два человека погибли, 14 пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле По меньшей мере два человека погибли, ещё 14 пострадали в результате взрыва в автобусе на юге столицы Афганистана Кабула.

19:20 Россиянки Лагно и Горячкина выступят на турнире претенденток ФИДЕ Российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина смогут принять участие в турнире претенденток Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

19:08 Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО Вооружённые силы Украины выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

19:04 Шевченко: хотелось победить на Кубке Содружества, так как Кубок России не так престижен Российская биатлонистка Наталия Шевченко назвала Кубок Содружества престижнее Кубка России.

19:02 Разыскиваемого в России за мошенничество задержали на границе Армении и Грузии Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали на границе с Грузией мужчину, который разыскивается в России за мошенничество, говорится в заявлении пресс-службы армянского МВД.

18:52 VG: экс-глава IBU Бессеберг обсуждал помощь россиянам в допинг-вопросах Полиция прослушивала звонки бывшего президента Андерса Бессеберга, обсуждавшего тему российского допинга.

18:51 Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь приостановили Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено третий раз за день.

18:47 Блогер Ивлеева записала видео из Петербурга на фоне слухов об отъезде из России Блогер Анастасия Ивлеева записала видео из Санкт-Петербурга на фоне распространившейся в СМИ информации о её отъезде из России.

18:42 Аналитик Меркурис: в ЕС началась паника после ударов России по Украине Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в странах Европейского союза наблюдаются признаки паники после ракетных ударов ВКС России по военным объектам украинской армии на Украине.

18:38 Минобороны: силы ПВО перехватили украинские ракеты «Нептун» над Чёрным морем Российские системы противовоздушной обороны перехватили шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» над Чёрным морем, заявило Минобороны России.

18:34 Смольский заявил, что белорусских биатлонистов не допускают к Спартакиаде Призёр Олимпийских игр Антон Смольский заявил, что белорусских биатлонистов не допускают к Спартакиаде.

18:28 В Британии заявили о приближении лодок к торговому судну у побережья Йемена Управление морских торговых операций Великобритании при британских военно-морских силах заявило о приближении шести лодок к торговому судну в водах у побережья Йемена.

18:22 Soir: глава Евросовета Мишель намерен баллотироваться в ЕП Нынешний глава Европейского совета Шарль Мишель собирается возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на выборах в Европарламент, пишет издание Soir.

18:20 Зритель попал в больницу после аварии на первом этапе ралли «Дакар» Зритель попал в больницу после аварии на старте первого этапа ралли-марафона «Дакар».

18:11 Суд в Москве повторно арестовал рэпера Vacio на десять суток Лефортовский районный суд Москвы вновь арестовал рэпера Vacio (Николая Васильева), который принял участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

18:05 Гандболисты сборной России проиграли Ирану в матче Кубка дружбы Сборная России по гандболу проиграла Ирану в матче Кубка дружбы.

18:05 Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия жёстко ответила на просьбу США по Украине Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская сторона жёстко ответила на попытки Соединённых Штатов договориться по украинскому конфликту.

17:59 Глава WADA пригрозил Испании серьёзными последствиями из-за ситуации с допингом Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил Испании серьёзными последствиями из-за ситуации с допингом.

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17:50 Зеленский призвал Запад передать Украине замороженные российские активы Владимир Зеленский попросил страны Запада ускорить процесс создания правовой базы, на основе которой замороженные активы России будут переданы Украине.

17:46 Житель Петербурга выбросил своего друга из окна второго этажа В Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна второго этажа своего друга.

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17:37 На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1 тысячи автомобилей На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1 тыс. автомобилей, информирует Telegram-канал, посвящённый обстановке на мосту.

17:30 В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за морозов Мэр Элисты Шафран Тепшинов заявил, что в городе вводится режим повышенной готовности в связи с ожидающимися морозами.

17:29 Юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что юниорские национальные команды примут участие в турнирах развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году.

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17:18 Экс-замминистра Тука: у России есть все возможности продолжать удары по Украине У России есть возможности для продолжения массированных ударов по объектам украинских вооружённых сил на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц в стране Георгий Тука.

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17:10 На Алтае мужчина открыл стрельбу из-за громкой музыки в баре Житель села Чоя в Республике Алтай открыл стрельбу у входа в бар из-за слишком громкой музыки, которая играла в заведении, сообщило МВД России по региону.

17:00 Рублёв назвал тяжёлым полуфинальный матч с Шаном на турнире ATP в Гонконге Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над Цзюнчэн Шаном в полуфинале турнира ATP в Гонконге.

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16:53 Немецкий певец Fancy заявил о глубокой душе его российской аудитории Исполнитель евродиско из Германии Манфред Алоис Зегит, выступающий под псевдонимом Fancy, заявил, что у его российской аудитории глубокая душа.

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16:42 Гладков: средства ПВО России сбили одну воздушную цель на подлёте к Белгороду Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили одну воздушную цель на подлёте к Белгороду.

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