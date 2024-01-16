TAC: Йемен встанет в один ряд с другими внешнеполитическими неудачами Джо Байдена: Афганистан, Украина, Израиль

Администрацию Джо Байдена последовательно сопровождают внешнеполитические провалы, начиная со вступления в должность: Афганистан, Украина, Израиль. The American Conservative считает, что уже можно назвать это доктриной Байдена: «любительские» внешнеполитические мероприятия-провалы из-за «неудачных, непоследовательных, в основном рефлективных односторонних действий, не доводимых до конца». Издание не исключает, что Йемен, операция против которого пока ограничилась показательной «поркой» хуситов, органично дополнит список Байдена.

Американские воздушные и ракетные удары по Йемену стали ответом на успешные акции повстанцев-хуситов в Красном море против кораблей стран — союзников Израиля. Издание The American Conservative отмечает в связи с этой операцией, что, как и много раз до этого, «Джо (Байден. — ИноТВ) не консультировался ни с конгрессом, ни с кем-либо ещё, прежде чем отдать приказ о нанесении ударов». США также не объявили Йемену войну. По сути, операция стала очередной «поркой» тех, кто «больше не испытывает особого страха, уважения или даже опасений по отношению к американской мощи».

По мнению американского издания, новая акция устрашения, проведённая в Йемене, отлично вписывается в ряд прошлых «любительских» внешнеполитических мероприятий-провалов администрации Джо Байдена: Афганистан, Украина, Израиль. The American Conservative называет такую политику «доктриной геополитически неудачных, непоследовательных, в основном рефлективных односторонних действий, не доводимых до конца».

Первым провалом администрации Джо Байдена стал Афганистан. Хотя у США уже был опыт эвакуации гражданских помощников армии США из Вьетнама, а значит, понимание «того, чего не следует делать при эвакуации», были повторены все ошибки. Издание указывает, что вся эвакуация была похожа на «свободное падение», предлагалось «просто посадить несколько самолётов и посмотреть, сработает ли это», не продумывалась логистика, куда перемещать беженцев и так далее. И, естественно, Байден не стал доводить до конца операцию. Было принято «одностороннее решение прекратить эвакуацию в определённый момент времени и объявить её завершённой, независимо от того, кто был спасён, а кто нет».

За Афганистаном последовала Украина, где Белый дом, как сообщает The American Conservative, решил разыграть «пожелтевшее ви́денье холодной войны», основывавшееся на том, «что американское оружие, которым владеют бойцы-любители, подкреплённые разведкой, космическим нацеливанием и спецназом, внедрённым локально на местности, быстро разгромит решительного противника». Когда стало понятно, что стратегия не работает, продолжает издание, оказалось, что плана Б нет и остаётся только «продолжать вливать оружие в войну, у которой нет чёткого конца, в которой нельзя выиграть».

Издание не исключает, что легкомысленное обращение с Йеменом втянет США в очередную войну, из которой не будет хорошего выхода, как на Украине, как в Афганистане, и напоминает, что было до Байдена. «Три года назад не было войны на Украине… Израиль и ХАМАС существовали в состоянии заморозки, напоминающем пороховую бочку: но без жестоких массовых убийств, без вторжения в сектор Газа. Иран и США сотрудничали в борьбе с ИГИЛ* в Ираке, будучи наверняка непростыми партнёрами, но не стреляя друг в друга. Борьба хуситов ограничивалась границами Йемена».



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.