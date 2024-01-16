American Conservative: США поплатятся кровью и золотом за участие в широкой ближневосточной войне
США следует дистанцироваться от набирающегося обороты ближневосточного кризиса. Борьба с проиранскими силами в регионе может привести к возникновению затяжных конфликтов, а также навредить американским интересам, пишет The American Conservative.
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