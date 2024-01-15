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Daily Mail: Байден разозлился на Нетаньяху и уже почти месяц с ним не разговаривает

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Джо Байден не общался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху с 23 декабря, поскольку терпение главы Белого дома «иссякло» из-за непрекращающихся бомбардировок израильтянами сектора Газа, сообщает Daily Mail. Байден после нападения боевиков ХАМАС на Израиль оказывал властям этой страны полную поддержку, однако теперь американский лидер злится из-за того, что Нетаньяху продолжает отвергать его предложения.
Daily Mail: Байден разозлился на Нетаньяху и уже почти месяц с ним не разговаривает
AP
Президент США Джо Байден не разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху почти месяц, сообщает Daily Mail.

Американский лидер разочаровался в израильском премьере, и, по имеющейся информации, его терпение «иссякло» из-за непрекращающихся бомбардировок израильтянами сектора Газа.

После нападения боевиков ХАМАС 7 октября Байден оказывал властям Израиля полную поддержку, но, как сообщается, теперь он злится из-за того, что Нетаньяху продолжает отвергать его предложения.

Последний раз лидеры общались 23 декабря, когда израильский премьер отклонил просьбу американского президента о том, чтобы Израиль разблокировал палестинские налоговые поступления. Тогда разозлившийся Байден завершил общение по телефону словами: «Этот разговор окончен».

Длительный период молчания необычен, поскольку до этого, начиная с октября, разговоры между двумя лидерами проводились практически каждый второй день.

Сенатор Крис Ван Холлен заявил изданию Axios: «В решающие моменты Нетаньяху всегда показывал Байдену средний палец. Они упрашивают коалицию Нетаньяху, однако снова и снова получают пощёчину».
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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Биньямин Нетаньяху Ближний Восток Джо Байден Израиль налоги сектор Газа США ХАМАС
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