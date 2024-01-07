Judging Freedom: причастность к геноциду в Газе станет огромной проблемой для администрации Байдена

Израиль нанёс себе непоправимый репутационный ущерб своей военной кампанией в палестинском анклаве, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский политолог Джон Миршаймер. Более того, по его словам, если Международный суд ООН признает еврейское государство виновным в геноциде, то таковым должно считаться и американское правительство, которое ему активно помогает.

Разве Израиль уже не проиграл пиар-войну за те три месяца, которые идёт конфликт?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: Я думаю, в этом нет никаких сомнений. Но вопрос в том, насколько глубокими или, говоря несколько иначе, насколько кардинальными будут эти потери?

Моё чутьё подсказывает мне, что с учётом этого документа (заявление, которое ЮАР предоставила Международному суду ООН. — ИноТВ) и событий, которые произошли и будут происходить в секторе Газа в обозримом будущем, репутация Израиля окажется запятнанной настолько, что подобное трудно представить сейчас, и, разумеется, было трудно вообразить до 7 октября.

По моему мнению, израильтяне создали себе по-настоящему огромные проблемы, причём не только в стратегическом плане. Мы не говорим о стратегических вопросах. У них огромные трудности с достижением поставленных военных целей. Но, на мой взгляд, с точки зрения моральной репутации они наносят себе непоправимый ущерб.

Как я уже написал в статье на Substack, когда люди говорят о канонических случаях геноцида, то подразумевают холокост, то, что случилось с армянами в Турции во время Первой мировой, Руанду и так далее. Я считаю, что это (война в Газе. — ИноТВ) в конечном итоге станет каноническим случаем геноцида, и это огромная проблема для Израиля.

Если суд вынесет решение против Израиля, то ещё больше навредит его восприятию в сознании общественности и арабского мира в смысле пиара, не так ли?

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Так. Вопрос в том, какой ущерб будет ему нанесён, если суд этого не сделает.

Хорошо, мой следующий вопрос, какой урон получит Джо Байден, правительство США, если этот суд установит, что Израиль совершает геноцид, используя американские деньги, технику и боеприпасы?

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Послушайте, нет никаких сомнений в том, что Джо Байден причастен к тому, что делают израильтяне. Он приложил все усилия, чтобы дать понять, что сделает всё необходимое для защиты израильтян.

Он ускоряет доставку боеприпасов в Израиль. Он снабдил их 2000-фунтовыми бомбами, которые смертельно эффективны и убивают большое количество мирных жителей. Он дипломатически защищал израильтян. Он ясно дал понять, что снова неразрывно связан с Биньямином Нетаньяху.

А в конвенции (ООН. — ИноТВ) о геноциде очень чётко указано, что соучастие является преступлением.

Верно.

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Для него (Байдена. — ИноТВ) это будет огромной проблемой. Это станет проблемой.

Дата публикации 05 января 2024 года.