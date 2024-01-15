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Times: британский министр обороны считает, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке пошатнули основы мирового порядка

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Британия развернёт в Восточной Европе крупнейший за последние 40 лет контингент — 20 тыс. британских военных будут переброшены туда для участия в учениях НАТО, сообщает The Times со ссылкой на предстоящую речь министра обороны Соединённого Королевства Гранта Шаппса. Последний, как отмечается в статье, также заявит о том, что конфликты на Украины и Ближнем Востоке пошатнули мировой порядок.
Times: британский министр обороны считает, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке пошатнули основы мирового порядка
AP

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке пошатнули основы мирового порядка, — об этом, как сообщает The Times, в своей предстоящей речи заявит министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

«Наши противники усердно отстраивают свои барьеры. Старые враги возвращаются к жизни. Вновь прочерчиваются линии фронта. Основы мирового порядка сотрясаются до самой сердцевины», — цитирует издание отрывок грядущей речи Шаппса.

Как ожидается, также будет объявлено о том, что в следующем месяце в Восточной Европе будут развёрнуты 20 тыс. британских военных для участия в учениях НАТО «Стойкий защитник». Как отмечает издание, отправка этого контингента станет «крупнейшей наземной мобилизацией Британии в рамках НАТО» за последние 40 лет.

В этих манёврах также примут участие один из авианосцев ВМС Британии, восемь британских боевых кораблей и истребители F-35.

В этих учениях, которые станут «одним из крупнейших развёртываний сил НАТО со времён окончания холодной войны», Британия будет участвовать вместе с 30 другими странами. В манёврах примут участие более 16 тыс. британских военных, то есть, как отмечает издание, пятая часть регулярной армии Великобритании.

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источник
Times Великобритания Европа
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F-35 авианосец Ближний Восток Великобритания Восточная Европа НАТО Украина учения
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