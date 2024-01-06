SRF: учения по артиллерийской стрельбе усугубляют напряжённость между Северной и Южной Кореей

Обстановка между Северной и Южной Кореей не была такой напряжённой уже много лет, отмечает швейцарский телеканал SRF. В пятницу военные Северной Кореи выпустили более 200 снарядов в Жёлтое море на западном побережье. Выстрелы вызвали тревогу на южнокорейских островах вблизи границы, жителям одного из них велели укрыться в убежищах. Южнокорейские военные в ответ провели на двух островах собственные учения с применением самоходных гаубиц и другой артиллерии.

На фоне опасно растущей напряжённости Южная и Северная Корея провели учения с боевой стрельбой вблизи спорной морской границы, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Военные Северной Кореи выпустили более 200 снарядов в Жёлтое море на западном побережье в пятницу, по данным Генерального штаба в Сеуле. Повреждений не было. Они упали в воду к северу от морской границы в военной буферной зоне.

Выстрелы вызвали тревогу на южнокорейских островах вблизи границы. Жителям острова Ёнпхёндо военные приказали укрыться. Ёнпхёндо расположен недалеко от морской границы между Северной и Южной Кореей. В 2010 году остров подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Северной Кореи — тогда погибли четыре человека.

Южнокорейские военные в ответ провели на двух островах собственные учения с применением самоходных гаубиц и другой артиллерии.

Новые учения Северной Кореи были также расценены как ответ на совместные артиллерийские учения вооружённых сил США и Южной Кореи вблизи границы страны. По сообщениям южнокорейского информационного агентства Yonhap, учения начались в четверг и должны были продолжиться в пятницу.

Из-за запуска Северной Кореей спутника-шпиона два месяца назад Южная Корея приостановила действие части двустороннего военного соглашения 2018 года о мерах по разрядке на границе. Затем Северная Корея объявила, что больше не будет соблюдать соглашение в полном объёме.

В пятницу государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что глава страны Ким Чен Ын во время посещения оборонного завода призвал расширить производство мобильных ракетных стартовых площадок. Ким заявил, что необходимо укреплять обороноспособность, «чтобы быть готовым к военному столкновению с врагом».

Ситуация в регионе сейчас более напряжённая, чем была в течение многих лет, заключает SRF.