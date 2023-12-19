WSJ: угрозы Ким Чен Ына ответить на «неправильные решения» Вашингтона не пустой звук

После нового тестового запуска баллистической ракеты Hwasong-18 лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна может дать ответ на угрозу со стороны США, пишет The Wall Street Journal. И это не пустые угрозы, отмечают эксперты: даже Япония признаёт, что Северная Корея может поразить любую точку на территории Америки.

В ноябре 2017 года Северная Корея достигла важной вехи, пишет The Wall Street Journal: запустила собственную межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла бы достичь материковой части США. С тех пор она запуск за запуском оттачивала мастерство.

Наконец, в понедельник Пхеньян совершил тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-18, за которым наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР может быть запущена быстрее и дальше, чем любая из предыдущих моделей. По словам южнокорейских и японских источников, она пролетела около 1 тыс. км, оставаясь в воздухе примерно 73 минуты, а затем упала в море между Корейским полуостровом и Японией. Это был пятый пуск межконтинентальной баллистической ракеты в этом году.

Ким Чен Ын заявил, что запуск продемонстрировал готовность Северной Кореи ответить в случае, если Вашингтон примет «неправильное решение» против его страны.

В качестве демонстрации силы США регулярно отправляют в регион свои ядерные активы. Например, в воскресенье военный корабль США Missouri прибыл в южнокорейский Пусан. США также наращивают координацию с Южной Кореей и Японией. США, Южная Корея и Япония разместили корабли противоракетной обороны для защиты от запуска межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино.

Тем временем министр иностранных дел Китая провёл переговоры с заместителем министра иностранных дел Северной Кореи в Пекине. Страны намерены укрепить двустороннюю коммуникацию и координацию в различных областях. Режим Кима располагает одной из крупнейших в мире постоянных армий, насчитывающей более миллиона человек, отмечает автор статьи. Но без помощи со стороны соседних Китая и России Северная Корея будет уничтожена в любой сухопутной войне из-за того, что её военная техника устарела. Поэтому Ким и уделяет центральное место в своей стратегии развитию межконтинентальных баллистических ракет.

После запуска Hwasong-15 в 2017 году, который показал, что КНДР могут нанести удар по любой точке США, Ким Чен Ын в знак доброй воли отказался от дальнейших ракетных и ядерных испытаний. Но когда переговоры между США и КНДР провалились, Северная Корея стала уделять приоритетное внимание разработке межконтинентальных баллистических ракет, способных летать ещё дальше, и модернизации своих ракетных двигателей. И теперь даже Япония говорит, что северокорейские ракеты показали, что могут поразить любую точку США.

Ещё один важный шаг Северной Кореи — переход на твердотопливные двигатели. Это даёт Пхеньяну возможность быстрее установить ракету и затруднить её обнаружение, поскольку твёрдым топливом ракеты можно заправить заранее и хранить в укрытии. Жидкое топливо загружается в ракету перед запуском, и процесс установки и заправки ракеты может занять несколько часов, что делает более вероятным её обнаружение и уничтожение противником.

Впрочем, у экспертов ещё есть сомнения, что Северная Корея может разместить ядерную боеголовку на своих межконтинентальных баллистических ракетах и точно стрелять ими по США. Поэтому ей нужно проводить испытания ракет, которые летели бы по нормальной траектории.

К тому же Северной Корее сильно помогают близкие отношения с Китаем и Россией. Они как постоянные члены Совета Безопасности ООН могут использовать право вето на все попытки противодействовать КНДР. Президент России пообещал помочь Северной Корее с её спутниковой программой и показал Киму стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, а также завод по производству реактивных истребителей. Торговля Китая с Северной Кореей восстановилась после того, как Пхеньян снял большую часть пограничных ограничений, введённых во время пандемии.

«Зачастую мы отвергаем заявления Северной Кореи, что у неё есть способности проводить запуски ядерных ракет большой дальности, — сказал бывший советник по безопасности президента Южной Кореи Мун Чан Рюль. — Но Северная Корея показывает, что это не просто пустые угрозы».