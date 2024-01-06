Judging Freedom: после провала на Украине неоконсерваторы попытаются переключить внимание американцев на другой конфликт

Неоконсерваторы, многие из которых выступают в качестве советников президента США Джо Байдена, планируют переключить внимание американцев с Украины на какой-то другой конфликт, заявил в интервью Judging Freedom обозреватель портала Antiwar Кайл Анзалон. «После провала они всегда пытаются переключить внимание на другое место», — подчеркнул он.
Как вы думаете, неоконсерваторы, многие из которых выступают сейчас в качестве советников президента (США. — ИноТВ), последние 20 лет пытались использовать Украину в качестве тарана против России. Теперь они признают ошибочность своих действий. Как вы думаете, их внимание переключится на другое место: на сектор Газа, Израиль, Китай, а может, на Иран или ещё на какое-то место, где бы они могли начать очередную войну?
КАЙЛ АНЗАЛОН, обозреватель портала Antiwar: Похоже, план у них именно такой. Я уверен в том, что если бы всё развивалось так, как они хотели, то они бы никогда не переставали об этом говорить. Но войны никогда не идут так, как им (неоконсерваторам. — ИноТВ) хочется. Поэтому после провала они всегда пытаются переключить внимание на другое место.
Да, война в секторе Газа последние три месяца действительно служила этой цели. Возможно, как только американцы начнут проявлять к этому меньший интерес, то мы будем говорить о Северной Корее, где США только что провели учения, имитируя убийство Ким Чен Ына, а теперь они проводят на Корейском полуострове боевые стрельбы, нагнетая напряжённость, чтобы там всегда гарантированно был конфликт также для отвлечения внимания американцев.
Кайл, я и не знал, что США провели в Южной Корее имитацию убийства Ким Чен Ына и что об этом потом сообщили жителям северной части полуострова.
КАЙЛ АНЗАЛОН: Да, об этом в прошлом месяце довольно тихо сообщило NK News, а New York Post написал об этом статью. Я также написал на эту тему статью для The Libertarian Institute. И да, силы специальных операций США встретились со своими южнокорейскими коллегами и смоделировали убийство верховного лидера Ким Чен Ына, а также операцию по зачистке местности. По-моему, они только что завершили учебные стрельбы у границы. И всё это делалось в открытую на глазах у северокорейцев.
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