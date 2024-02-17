Fox 4: в борьбе с Вашингтоном за контроль над границей Техас объявил о создании приграничной базы

Губернатор Техаса Грегори Эббот объявил о создании передовой операционной базы на границе с Мексикой, сообщает Fox 4. Эта база, возможно, станет наиболее заметным признаком ожесточённого спора между штатом и Вашингтоном по поводу контроля над безопасностью границы, говорится в материале.

Губернатор Эббот объявил о том, что штат на фоне наращивания операций в сфере безопасности строит у границы базовый военный лагерь.



СТИВ ИГАР, ведущий Fox 4: Губернатор заявляет, что это улучшит уровень жизни военных Национальной гвардии штата. При этом он также будет использоваться для того, чтобы строить новые ограждения из колючей проволоки, которые штат установил, несмотря на противодействие федерального правительства. Корреспондент Fox 4 Блейк Хэнсон сообщит нам подробности об этих новых планах. Блейк.



БЛЕЙК ХЭНСОН, корреспондент Fox 4: Стивен, Хэзер, штат называет это передовой операционной базой Eagle. На ней будут размещены 1800 военных, причём будет также возможность увеличить их количество до 2300 человек.



Это лишённое растительности поле около реки Рио-Гранде и города Игл-Пасс, возможно, в скором времени станет наиболее заметным признаком ожесточённого спора между Техасом и федеральным правительством за контроль над безопасностью границы.



Губернатор Эббот объявил о том, что штат строит передовую операционную базу для Военного департамента Техаса.



ГРЕГОРИ ЭББОТ, губернатор Техаса: Для расширения наших возможностей в сфере безопасности границы мы строим новый базовый лагерь для Военного департамента Техаса.



С начала операции «Одинокая звезда» в 2021 году губернатор Эбботт расширил использование ресурсов штата, в том числе Национальной гвардии, для обеспечения безопасности границы.



Эту роль обычно на себя брало федеральное правительство, но усилия штата в последние месяцы набрали обороты. И губернатор, считая их успешными, заявил, что эта база поможет расширить стратегию применения колючей проволоки.



ГРЕГОРИ ЭББОТ: Наша цель — убедиться в том, что мы расширяем эффективность колючей проволоки на дополнительные территории вдоль этой границы. Размещение военных здесь, близ реки, даст им возможность более оперативно строить ограждения из колючей проволоки.



Правда, пока неясно, является ли это долгосрочной стратегией. Операция «Одинокая звезда» уже обошлась штату в миллиарды долларов. Конгрессмен от штата Техас Роджер Уильямс в четверг вечером подал на рассмотрение законопроект, который предусматривает компенсации штату от федерального правительства в размере почти 4 миллиардов долларов.



Однако пока неясно, какой поддержкой пользуется этот законопроект. А критики выразили обеспокоенность по поводу долгосрочного использования членов Национальной гвардии, у многих из которых есть также гражданская работа. Губернатор считает, что эта база должна помочь.



ГРЕГОРИ ЭББОТ: Во-первых, она повысит боевой дух, обеспечит лечение проблем как с психическим, так и с физическим здоровьем. В том месте, где будут жить солдаты, у них будет доступ к необходимому им лечению и товарищеской поддержке, чтобы они стали ещё более эффективными военными.



В прошлом году законодатели Техаса рассматривали, однако так и не смогли принять законопроект об учреждении подразделения по защите границы. Часть других республиканских губернаторов отправили своих собственных нацгвардейцев, однако обязательства тут у всех разные. Мы изучали этот вопрос в прошлые выходные в программе Texas: The Issue is.



ВЕДУЩИЙ: Что произойдёт, когда все прочие подразделения Национальной гвардии, все прочие военные из других штатов уйдут? Нам ведь придётся сокращать операции, не так ли? Или же мы задействуем наших собственных людей?



ЭЛЛЕН ТРОКСКЛЭР, член палаты представителей Техаса: Думаю, в штате есть множество техасцев, которые в то самое время, когда нацгвардейцы пополняют свои ряды, с превеликой радостью отозвались бы на этот призыв.



БЛЕЙК ХЭНСОН: Первые триста коек для этого базового лагеря могут быть готовы уже в апреле. Стивен, Хэзер.



Дата публикации 17 февраля 2024 года.