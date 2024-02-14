Конгрессмен США: пора переименовать Техас в Украину, может, тогда власти обратят внимание на границу

Нельзя финансировать зарубежные войны, когда своя граница раскрыта настежь для преступников и террористов, заявил конгрессмен Чип Рой в интервью Fox News. По его мнению, дом престарелых под названием сенат США работает с особым усердием, когда речь заходит о расходовании денег американского народа на чужую войну. При этом они цинично утверждают, что это стимулирует экономику Соединённых Штатов.

Во-первых, как я уже говорила, в законопроекте заложено гораздо больше миллиардов долларов. В три раза больше для Украины, чем изначально должны были направить на безопасность границы. На каком этапе мы сейчас находимся с точки зрения поступления его (законопроекта. — ИноТВ) в палату представителей?

ЧИП РОЙ, конгрессмен: Ну, во-первых, я думаю, что скоро я представлю законопроект о переименовании Техаса в Украину. Может, тогда нынешняя администрация и даже сенаторы обратят внимание на обеспечение безопасности границы Соединённых Штатов.

Возможно, именно это потребуется.

ЧИП РОЙ, конгрессмен: Послушайте, я никогда не видел, чтобы дом престарелых под названием сенат США работал так усердно, чем когда речь заходит о расходовании денег американского народа на иностранные войны. Именно это здесь и происходит.

И, кстати, есть ли что-то более циничное, чем когда республиканцы сидят и отстаивают свои голоса за то, чтобы отправить 60 миллиардов долларов на Украину. А потом заявляют, что это поможет нашей оборонно-промышленной базе, что это поможет американскому бизнесу.

С каких это пор наше экономическое развитие зависит от финансирования войны за рубежом?! Вот что происходит в американском сенате. Потому что любой вменяемый человек, который видит, что происходит на южной границе, знает, что нельзя финансировать зарубежные войны в то время, как собственные границы открыты для преступников, беззакония и терорристов, которые их пересекают.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.