Правительство США наносит американцам «удар в спину», отказываясь защищать собственную границу и посылая миллиарды долларов Украине. Такую позицию перед сенатом четыре часа отстаивал республиканец из Юты Майк Ли. По мнению сенатора, это не что иное, как предательство своего народа, и «слепые траты» на Украину должны быть немедленно прекращены до тех пор, пока Белый дом не сформулирует цели участия США в этом конфликте.

Избранные должностные лица обеих политических партий предали американский народ, не сделав защиту границ США своей первоочередной задачей и поставив в приоритет Украину, заявил сенатор Майк Ли во время субботнего выступления в сенате, продолжавшегося более четырёх часов. Как отмечает The Epoch Times, его обращение стало последней попыткой заставить политиков провести дополнительные дебаты по пакету иностранной помощи на сумму $95,3 млрд, который не включает в себя деньги на охрану границы США.

«Господин президент, мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как собственные границы Америки истекают кровью! Это предательство тем более отвратительно, что оно происходит в то время, когда взоры нации обращены к спорту, семье и развлечениям», — негодует республиканец. Сенатор обвинил правительство в том, что оно пользуется отвлечённым вниманием американцев на Супербоул, финал чемпионата Национальной футбольной лиги, чтобы в этот день провести через сенат сомнительный законопроект.

«Граждане Америки не должны каждый час каждого дня следить, чтобы их собственное правительство не нанесло им удар в спину. Что они такого сделали, чтобы заслужить таких ненадёжных государственных служащих?» — продолжает сенатор. В своей речи он также осудил своих коллег-республиканцев, которые обещали до последнего стоять на своём и клялись, что Украина не получит ни цента, пока Байден не решит проблему на границе.

Как сообщает издание, сенатор настаивал на том, что финансирование Украины должно быть прекращено немедленно и до тех пор, пока Белый дом не предоставит американцам план и цели своего участия в этом конфликте. «Мы вслепую потратили более 113 миллиардов долларов на Украину, не имея ни плана, ни миссии, ни чётких целей в отношении того, как участие США непосредственно приносит пользу нашим собственным национальным интересам. Слепые траты должны прекратиться, и они должны прекратиться сегодня же — без плана больше ни цента», — заключил политик.