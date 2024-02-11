Epoch Times Оригинал

США «истекают кровью» — сенатор Ли четыре часа убеждал политиков помочь не Украине, а Америке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Правительство США наносит американцам «удар в спину», отказываясь защищать собственную границу и посылая миллиарды долларов Украине. Такую позицию перед сенатом четыре часа отстаивал республиканец из Юты Майк Ли. По мнению сенатора, это не что иное, как предательство своего народа, и «слепые траты» на Украину должны быть немедленно прекращены до тех пор, пока Белый дом не сформулирует цели участия США в этом конфликте.
США «истекают кровью» — сенатор Ли четыре часа убеждал политиков помочь не Украине, а Америке
AP

Избранные должностные лица обеих политических партий предали американский народ, не сделав защиту границ США своей первоочередной задачей и поставив в приоритет Украину, заявил сенатор Майк Ли во время субботнего выступления в сенате, продолжавшегося более четырёх часов. Как отмечает The Epoch Times, его обращение стало последней попыткой заставить политиков провести дополнительные дебаты по пакету иностранной помощи на сумму $95,3 млрд, который не включает в себя деньги на охрану границы США. 

«Господин президент, мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как собственные границы Америки истекают кровью! Это предательство тем более отвратительно, что оно происходит в то время, когда взоры нации обращены к спорту, семье и развлечениям», — негодует республиканец. Сенатор обвинил правительство в том, что оно пользуется отвлечённым вниманием американцев на Супербоул, финал чемпионата Национальной футбольной лиги, чтобы в этот день провести через сенат сомнительный законопроект.

«Граждане Америки не должны каждый час каждого дня следить, чтобы их собственное правительство не нанесло им удар в спину. Что они такого сделали, чтобы заслужить таких ненадёжных государственных служащих?» — продолжает сенатор. В своей речи он также осудил своих коллег-республиканцев, которые обещали до последнего стоять на своём и клялись, что Украина не получит ни цента, пока Байден не решит проблему на границе.

Как сообщает издание, сенатор настаивал на том, что финансирование Украины должно быть прекращено немедленно и до тех пор, пока Белый дом не предоставит американцам план и цели своего участия в этом конфликте. «Мы вслепую потратили более 113 миллиардов долларов на Украину, не имея ни плана, ни миссии, ни чётких целей в отношении того, как участие США непосредственно приносит пользу нашим собственным национальным интересам. Слепые траты должны прекратиться, и они должны прекратиться сегодня же — без плана больше ни цента», — заключил политик.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Epoch Times США Северная Америка
теги
выступление граница деньги законопроект помощь республиканцы США Украина финансы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров