WP: помощь Киеву увязла в череде предварительных голосований в сенате США

Сенат США приблизился к принятию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,3 млрд, который может стать последним шансом президента Джо Байдена оказать поддержку союзникам Соединённых Штатов, пишет The Washington Post.

Большинство сенаторов проголосовали за продвижение на один шаг в цепочке предварительных голосований законопроекта о военной помощи без выделения средств на охрану границ. Решение поддержали 64 сенатора, в том числе 14 республиканцев, против выступили 19 человек.

Тем не менее, как отмечает The Washington Post, даже если законопроект получит одобрение в сенате при возможном голосовании в воскресенье, его будущее в палате представителей остаётся весьма неопределённым. В нижней палате конгресса республиканское большинство ещё более враждебно настроено к оказанию помощи Украине.

«Наша работа в первую очередь заключается в защите своей страны», — объяснил противодействие законопроекту со стороны своих однопартийцев сенатор от Республиканской партии Майк Ли.

Законопроект включает среди прочего военную помощь Израилю в размере $14,1 млрд, $8 млрд Тайваню и другим союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю и $9,2 млрд на гуманитарную помощь сектору Газа. Центральным элементом пакета помощи, безусловно, является военная помощь Украине. Этот пакет выделит Киеву $60 млрд в основном на закупку оборонного оборудования американского производства, в том числе боеприпасов и систем противовоздушной обороны, в которых, по словам киевских властей, там отчаянно нуждаются.

В пятницу на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме Байден заявил, что не оказать помощь Украине, которую конгресс не может одобрить уже несколько месяцев, будет «близко к преступной халатности». «Без поддержки Соединённых Штатов и без поддержки европейских государств у Украины не будет шанса защитить свою страну», — также призвал Шольц.