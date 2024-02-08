Fox News: семейство Байденов вновь уличили в теневой торговле влиянием

Конгресс США получил новые доказательства, подтверждающие коррумпированность американского президента и его семьи, рассказал в интервью Fox News председатель комитета по надзору в палате представителей Джеймс Комер. По его словам, Джеймс Байден прикрывался именем своего старшего брата, чтобы получить $600 тыс. от медицинской компании, и затем передал как минимум треть этой суммы своему влиятельному родственнику.

Позвольте мне задать вам вопрос по этому делу. Вы опубликовали стенограмму разговора с женщиной, которую зовут Кэрол Фокс. Она представляла интересы Americore, ныне обанкротившейся медицинской компании. И, по её словам, она не может определить, какую роль играл Джеймс Байден, а также найти какие-либо документы, подтверждающие, что компания, переживающая трудности в 2018 году, предоставляла ему кредиты.

Она управляет имуществом обанкротившейся компании, и теперь она судится с братом Джо Джеймсом. Она подала на него в суд в 2022 году, потому что он не выплатил 600 тысяч, взятых в долг. Кроме того, она не могла определить услуги, которые якобы были им предоставлены. И она вообще не нашла никаких документальных подтверждений консалтинга или маркетинга. Что тут происходит? Похоже, что ему платили деньги за ничегонеделание.

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета по надзору в палате представителей конгрессса США: Да, что ж. В этом есть закономерность, и мы называем подобную практику торговлей влиянием. Это прекрасный пример.

Джим Байден узнал об Americore Health, бедствующей медицинской компании, которая находилась на грани банкротства. Он связался с ними и сказал, что, поскольку он брат Джо Байдена, то может поехать на Ближний Восток, использовать все контакты Джо Байдена, чтобы получить для Americore Health все необходимые им деньги. Но сначала они должны ему заплатить.

Он хотел получить оплату через кредит, и теперь компания стала банкротом. Джим Байден, как обычно, не выполнил обещаний и лишь участвовал в мошеннической схеме с ценными бумагами, связанной с Americore Health. И теперь попечитель обанкротившейся компании показала, что они просмотрели все документы. Они видели, что 600 тысяч долларов достались Джиму Байдену, но не могут найти никаких кредитных документов и ни одного действия, которое он совершил, чтобы получить эти деньги.

И, Шон, самое важное для нашего расследования то, что они платили Джиму Байдену поэтапно. Последняя выплата составляла 200 тысяч долларов. В тот же день Джим Байден получил выплату в размере 200 тысяч долларов. На его счету было около 4 тысяч. Итого получилось 204 тысячи. В тот же день он выписал Джо Байдену чек на 200 тысяч долларов. Это доказало, что Джо Байден получил финансовую выгоду от теневой схемы торговли влиянием своей семьи.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.