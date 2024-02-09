Американцы с украинскими корнями очень обеспокоены из-за неспособности конгресса США одобрить выделение Киеву военной помощи. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала NBC, который был проведён с респондентами по всей территории Соединённых Штатов. Как сообщается, многие из них «убиты горем и деморализованы» бездействием со стороны восседающих на Капитолийском холме законодателей.

В феврале 2022 года многие американцы показывали свою поддержку Украине, когда сине-жёлтые флаги развевались над пригородными домами и общественность была очарована выступлениями Зеленского. Однако два года спустя проживающие в США американцы украинского происхождения заявляют, что они «убиты горем и деморализованы» от того, что некоторые республиканцы в конгрессе заблокировали законопроект о выдаче военной помощи Украине, сообщает телеканал NBC, который провёл опрос среди проживающих по всей территории Соединённых Штатов жителей страны с украинскими корнями.

В ходе проведённых интервью многие опрошенные выразили опасения, что «Путин сможет быстро победить» в вооружённом конфликте. Некоторые из респондентов с пониманием относятся к тому, что внимание американской общественности приковано к гуманитарному кризису в Газе и притоку нелегальных мигрантов через границу США с Мексикой, а также вероятному матчу-реваншу между Джо Байденом и Дональдом Трампом. По их мнению, многие люди в Америке испытывают «определённую усталость» от Украины и продолжающегося конфликта.

«Я чувствую, что некоторые наши конгрессмены и сенаторы относятся к Украине, как к телешоу, которое было очень захватывающим в первом сезоне, а теперь идёт второй сезон, им скучно, и они хотят его отменить», — выразил своё мнение один из респондентов.