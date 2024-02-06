AP: в США запретят выдачу прав украинским беженцам после жалоб от гаитян

В Соединённых Штатах законодатели планируют отменить принятый год назад закон, позволяющий беженцам с Украины в эксклюзивном порядке получать американские водительские удостоверения, сообщает AP. Посчитавшие такой закон несправедливым и дискриминационным, возмущённые беженцы из Гаити подали в суд на власти штата Индиана. В результате разбирательства федеральный судья встал на сторону заявителей и временно приостановил действие «украинского закона».

В США спустя год после принятия закона, позволяющего находящимся в стране на легальном положении беженцам с Украины получать американские водительские права, законодатели штата Индиана планируют его отменить. Это произошло после того, как группа гаитянских иммигрантов подала в суд на власти штата, посчитав, что закон является дискриминационным и неконституционным, пишет AP.

В результате рассмотрения дела федеральный судья встал на сторону заявителей и вынес временное решение о приостановке действия «украинского закона», что позволит выдать временные водительские удостоверения всем беженцам в штате Индиана.

Американский союз гражданских свобод Индианы и Национальный центр иммиграционного права представляют гаитянских иммигрантов в продолжающемся судебном процессе и намерены добиться полной отмены несправедливого, по их мнению, закона.

Республиканцы заявили, что распространение привилегии на всех иммигрантов сделает штат уязвимым и открывает дверь к «желанному статусу» для «нечестных» людей, с которыми в будущем у американцев «могут возникнуть проблемы», резюмирует AP.