Guardian: в США обеспокоились активностью нацистских бойцовских клубов, вербующих американских военнослужащих

Белые националистические и неофашистские бойцовские клубы, занимающиеся боевыми видами спорта, вызывают большую озабоченность у правоохранительных органов США, сообщает The Guardian. Американские военные всё чаще становятся объектами вербовки таких ультраправых групп, которые видят в них ценных командных игроков. При этом подобные группировки в своих акциях легко идут на применение насилия, отмечается в статье.

Белые националистические и неофашистские бойцовские клубы, занимающиеся боевыми видами спорта, вызывают всё большую озабоченность у правоохранительных органов США, сообщает The Guardian. Вербовка членов клубов среди действующих и бывших американских военнослужащих подчёркивает растущую привлекательность таких организаций спортивного толка, а также настойчивую борьбу Пентагона с экстремизмом в своих рядах.

К примеру, один из таких клубов под названием Clockwork Crew был основан в 2021 году и насчитывает около дюжины членов, которые взаимодействуют с другими похожими организациями в Калифорнии. По данным газеты The Guardian, деятельность Clockwork Crew выделяется от других готовностью его членов участвовать в публичных столкновениях и открыто «выплёскивать свою ненависть».

Крайне правые экстремисты уже давно являются проблемой в современной армии США, начиная с расовых беспорядков и демонстраций ку-клукс-клана на базах во время войны во Вьетнаме. Корпус морской пехоты не является исключением: в последние годы десятки его членов были привлечены к дисциплинарной ответственности за праворадикальные взгляды и действия. По данным издания, за последние пять лет было арестовано по меньшей мере 82 действующих и бывших военнослужащих, придерживающихся ультраправой идеологии. В августе было зафиксировано участие по меньшей мере 10 ветеранов армии и морской пехоты в NSC-131, растущей группе белых националистов, устраивающих уличные бои в Новой Англии и имеющих связи с Patriot Front и другими нацистскими бойцовскими клубами, включая Clockwork Crew.

По сей день американское военное командование бьётся над тем, как побороть радикализацию в своих рядах. С тех пор как Джо Байден вступил в должность, Пентагон предпринял ряд шагов в этом направлении, поскольку экстремистские взгляды оказывают серьёзное влияние на дисциплину военнослужащих, пишет автор статьи.

Ветеран армии Крис Голдсмит, который исследует ультраправый экстремизм в военном и ветеранском сообществе, утверждает, что действующие военнослужащие, как ветераны, так и обычные солдаты, становятся объектами вербовки ультраправых групп, поскольку таким образом создаётся «гарантированный» способ повысить статус таких организаций и укрепить доверие к ним. «Люди, которые служат в армии, которые служили в армии, являются командными игроками и ценными командными игроками», — заявил Голдсмит изданию The Guardian.