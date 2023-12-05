Украинские водители грузовиков жалуются на прохладное отношение со стороны польских коллег, которые блокируют въезд дальнобойщиков, сообщает издание The Guardian. На сегодняшний день на пограничном переходе Медыка автомобильная пробка достигает 70 км. По словам украинцев, поляки хотят запретить им работать в ЕС, и совсем не рады водителям большегрузов из Незалежной, поскольку их деятельность ведёт к сокращению заработков поляков.

На польско-украинском пограничном переходе Медыка автомобильная пробка достигает 70 км, а скопившиеся там две с половиной тысячи грузовиков проезжают всего полкилометра каждые девять часов. Сложившаяся ситуация на границе удручает некоторых украинских водителей.

По словам одного из них, ему потребовалось девять часов, чтобы пройти границу. Однако проблема заключается в обратной дороге, которая, по словам водителя, занимает минимум восемь дней, а в худшем случае — две недели. «Поляки хотят запретить украинским водителям работать в Евросоюзе, они нам здесь не рады», — заявил Виталий Земенко журналисту издания The Guardian.

За последние два месяца польские водители-дальнобойщики заблокировали три перехода границы с Украиной, а 26 ноября включили в этот список и ключевой транспортный узел Медыку. Словакия последовала примеру Варшавы, и с пятницы местные водители грузовиков устроили собственную блокаду возле украинского города Ужгород.

Польские водители требуют от Евросоюза восстановления введения ограничений на пересечение границы с Польшей украинскими водителями до 200 тыс. въездов в год, сославшись на сокращение своих заработков.

Украинские водители утверждают, что они не виноваты в сложившейся ситуации и испытывают чувство «предательства» со стороны соседа, который ранее поддержал Киев в вооружённом конфликте с Россией на словах и на деле.

Теперь же польская полиция наблюдает за происходящим, но ничего не предпринимает. Об этом с горечью поведал изданию The Guardian другой украинский водитель, который убеждён, что удобства для водителей на пограничном посту оставляют желать лучшего, и это сделано намеренно со стороны польских властей. Валерий также добавил, что якобы Кремль и его «шпионские агентства» тайно платили польским водителям за блокаду пропускных пунктов.

Однако польские профсоюзы заявляют, что протест носит сугубо экономический характер, поскольку крупнейшие в Европе местные логистические компании не могут конкурировать с более дешёвыми украинскими водителями, которым не нужно соблюдать законодательство ЕС, резюмирует автор статьи.