Exxpress: вердикт международного суда сломал Украине игру на ужесточение антироссийских санкций

Международный суд ООН не получил достаточно доказательств, подтверждающих обвинения Киева в адрес России. Это «поражение для Украины», — считает Exxpress, так как в Киеве надеялись, что вердикт суда даст аргументы на международной арене для расширения санкций против России. Суд также в некотором роде проигнорировал выводы нидерландской юстиции по крушению рейса MH17 и отклонил иск о возмещении ущерба.
Международный суд ООН счёл безосновательными большинство пунктов иска Украины к России о «финансовой поддержке пророссийских повстанцев на востоке Украины» и иска о «дискриминации украинцев и татар в Крыму». Суд установил, что «обвинения в обоих случаях недостаточно обоснованы», — указывает австрийская Exxpress.
«Нынешний вердикт является поражением для Украины», — отмечает издание, Киев через вердикт «надеялся получить поддержку для дальнейших призывов к ужесточению санкций против России» на международной арене. Всё, чего удалось добиться Украине в Гааге, это констатация, что Россия в 2022 году «нарушила правообязывающее предписание не ухудшать конфликт», начав Специальную военную операцию на Украине. Суд принял такое предписание в 2017 году, когда Киев подал иск.
«Судьи также отклонили иск о возмещении ущерба за крушение пассажирского рейса MH17», — продолжает газета и отмечает, что это решение принято, несмотря на то что нидерландский уголовный суд в той же Гааге «признал доказанным, что ракета была доставлена из России».
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