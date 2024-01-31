Обозреватель Focus: Запад допустил ошибки, которые покончат с его гегемонией

Запад пожинает плоды колониального прошлого и усугубляет их ошибками политического настоящего, пишет Focus. Политики в Европе и США должны отказаться от жажды санкций и поучительного тона в отношении других стран. Только вернувшись к методу убеждений, а не угроз, Запад может выжить в новой гонке вооружения среди множащихся конфликтов, считает автор.

«Непонимание других государств и культур ведёт к гонке вооружения и конфликтам», — считает обозреватель журнала Focus Габор Штайнгард. При этом в новом конфликтном мире Запад одинок и изолирован, и ситуация стремительно ухудшается, так как «исторические решения и политические ошибки подрывают гегемонию Запада и вызывают глобальную защитную реакцию». По его мнению, это можно наблюдать «на каждом заседании Генеральной Ассамблеи Объединённых наций». У происходящего есть как объективные исторические причины, с которыми Запад уже мало что мог бы сделать, так и простые политические ошибки, допущенные уже в наше время, которых теоретически можно было бы избежать.

К первой группе он относит, например, колониальное прошлое Франции и Великобритании и американские устремления к доминированию в Латинской Америке, Афганистане, Вьетнаме. Из-за этого прошлого «в этих частях земли западные ценности рассматриваются как угроза», — поясняет автор. Даже вроде бы демократичная и тем самым близкая Западу Индия из-за этого «определяет себя как неприсоединившуюся страну, отвергающую доминирование Запада во всех международных организациях», что не мешает ей участвовать в ШОС, подчёркивает автор.

C колониальным прошлым Запад мало что может сделать, но он допускает политические ошибки и в настоящем, — например, «Запад больше не хочет убеждать других», вместо этого полностью положившись на свою способность наказать кого-либо. Обозреватель Focus указывает, что под санкциями ЕС сейчас находятся 20 государств, которые в таких условиях, естественно, начинают активно сотрудничать между собой, в обход той же Европы. Прежде всего это касается России, Китая и Ирана. На санкциях против России журналист останавливается отдельно, потому что «санкции, введённые Западом в отношении российской нефти и газа, привели лишь к тому, что были найдены новые покупатели». Российской экономике они совсем не навредили, в 2023 году она выросла на 3,5%, зато «немецкая экономика, страдающая от изъятия дешёвого российского газа, погрузилась в рецессию».

Другой ошибкой Запада автор журнала Focus называет поучительный тон в общении с другими государствами. Например, в отношениях с Тунисом Европе хотелось бы, чтобы эта североафриканская страна «приняла более решительные меры» против нелегальных перевозчиков беженцев через Средиземное море. Взамен ЕС был готов пообещать Тунису финансовую помощь. Однако при посещении Туниса депутаты Европарламента «напоминали о нехватке демократии» в стране и требовали «согласиться с условиями кредитования МВФ», что привело к тому, что Тунис отклонил предложение о сотрудничестве. «Это было уже слишком много для тунисцев», — констатирует автор, и тунисскому главе МИД не оставалось ничего другого, кроме как заявить, что его страна не будет «играть в пограничника для других».

Автор хочет надеяться, что Западу ещё не поздно исправить ситуацию. По его мнению, достаточно будет «перестать разговаривать с самим собой и заново научиться искусству диалога».