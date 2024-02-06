Bloomberg: голосование по разблокированию военной помощи Украине обречено на провал — сенаторы США

С трудом достигнутое предварительное соглашение о разблокировании военной помощи Украине и введении новых пограничных ограничений вновь оказалось в конгрессе на грани краха, сообщает Bloomberg. Представители республиканцев заявили, что запланированное на среду голосование по этим вопросам является преждевременным, после того как бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку в соцсетях. Член сенатского комитета по вооружённым силам Роджер Уикер предупредил, что это предложение «мертво», отмечается в статье.

С большим трудом достигнутое соглашение о том, что американские конгрессмены одобрят выделение миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю и ужесточат меры безопасности на границе с Мексикой, теперь вновь висит на волоске, пишет Bloomberg. Сделка о разблокировании военной помощи Украине фактически лишилась поддержки со стороны республиканцев в сенате после того, как её раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп, поясняется в статье.



Трамп в понедельник осудил это соглашение, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях. Он написал, в частности, что подобная сделка станет «отличным подарком для демократов и пожеланием смерти для Республиканской партии», а также категорически отверг стремление привязать проблему нелегальной иммиграции к выделению помощи другим странам.



Сделка о дополнительном финансиновании на общую сумму 118,3 млрд, которая предусматривает, в частности, выделение $60 млрд для помощи Украине и $20 млрд на укрепление границы, обсуждалась в закрытом формате на протяжении нескольких месяцев, напоминает Bloomberg. Однако вскоре после того, как участники этих переговоров поздно вечером в воскресенье огласили подробности, соглашение вновь оказалось на грани краха.



Спустя менее чем 24 часа представители республиканцев — в том числе даже те из них, кто ранее был готов поддержать соглашение, — вновь разозлились и начали выражать свои сомнения, говорится в статье. В понедельник вечером представители республиканцев заявили, что запланированное на среду голосование в сенате по этому вопросу является слишком преждевременным.



Глава республиканской делегации на переговорах по этой сделке Джеймс Ланкфорд предупредил, что он ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование провалится. По его словам, закон до сих пор находится «в стадии разработки» и многие сенаторы заявляют, что нужно выделить больше времени для его рассмотрения и внесения возможных изменений.



В свою очередь, сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер, главный представитель Республиканской партии в комитете по вооружённым силам и решительный сторонник помощи Украине, также заявил, что предстоящее голосование обречено на провал. «Я считаю, что это предложение мертво», — подчеркнул Уикер.



Даже потенциальные сторонники этой сделки теперь дистанцировались от закона, отмечается в статье. В частности, республиканец Майк Раундс из Южной Дакоты, который ранее поддерживал соглашение, заявил, что будет голосовать против продвижения этой меры на процедурном голосовании, запланированном на среду, и призвал вместо этого выделить ещё несколько недель на рассмотрение этого вопроса в сенате.



Между тем спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры республиканцев в совместном заявлении в понедельник назвали попытки достичь компромисс в сенате «пустой тратой времени». И хотя некоторые законодатели заявляют, что они пока не определились, однако ожидается, что многие представители демократов и либералов также проголосуют против этого закона, сообщает Bloomberg.



Блокирование процедурного голосования в среду повышает вероятность того, что законопроект будет вновь отложен на неопределённый срок — или как минимум, будет рассмотрен только после двухнедельного перерыва. По мнению аналитиков, любые изменения, которые попытаются внести республиканцы, почти наверняка приведут к тому, что демократы также выступят против сделки, в то время как ситуация на границе продолжает ухудшаться, а Украина лишается важной для неё поддержки.