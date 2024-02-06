Обозреватель Fox Business: Сделка с сенатом «ужасная» — Байден может закрыть границу и без неё, но для него это станет «политическим самоубийством»

Новая сделка по границе никак не улучшит ситуацию, заявил обозреватель Fox Business Марк Теппер. Просто вместо 300 тыс. мигрантов в месяц будет 150 тыс. — это всё равно очень много. При этом Джо Байден может решить проблему уже сейчас, но тогда ему придётся признать, что его политика на протяжении 3 лет была провальной. Таким образом он просто отдаст победу на выборах Трампу.

МАРК ТЕППЕР, обозреватель FoxBusiness: Во-первых, сделка с Сенатом — это ужасная сделка. По сути, они говорят, что нам необходимы $60 млрд на Украину.

Да

МАРК ТЕППЕР: И в обмен на это мы готовы сократить число мигрантов вдвое. Это все равно будет 150 тыс. в месяц.

Может быть, не 300 тыс. в месяц. Но, послушайте, это не очень хорошая сделка. И я согласен с президентом Трампом. Я имею в виду, что вы не хотите заключать плохую сделку. Одна из проблем заключается в том, что сейчас президенту Байдену не нужна сделка, чтобы закрыть границу.

Он может закрыть границу одним росчерком пера, но он не хочет этого делать, потому что в данный момент это было бы для него политическим самоубийством. Ему придётся признать, что он ошибался последние три года, что он поставил Америку под удар, что теперь у нас мигранты избивают полицейских, а потом снимают это на камеру, ему придётся признать, что он был неправ.

И я считаю, что это отдаст победу на выборах прямо в руки президента Трампа.

Дата выхода в эфир 6 февраля 2024 года.