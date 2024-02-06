Times: «Не будьте идиотами» — Трамп призвал республиканцев заблокировать сделку по Украине

Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не идти на сделку по границе, которая подразумевает ужесточение миграционной политики в обмен на военную помощь Киеву. По словам экс-президента, принятие подобного «чудовищного» законопроекта станет приговором для «старой доброй партии», пишет The Times.

Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев отклонить сделку по границе, которую продвигают демократы и Белый дом. Она подразумевает ужесточение миграционной политики в обмен на одобрение конгрессом военной помощи Киеву в размере $60 млрд, пишет The Times.

В своём сообщении в социальной сети Truth Social экс-президент США назвал предлагаемый законопроект «чудовищным». По словам политика, его принятие станет «приговором для Республиканской партии».

«Не будьте ИДИОТАМИ!!! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи каким-либо образом и в какой-либо форме! Демократы поломали иммиграцию и границу. Они должны это исправить», — добавил Трамп.

Сторонники бывшего президента в палате представителей уже пообещали отклонить инициативу, если она будет одобрена сенатом. Спикер Майк Джонсон признал, что предлагаемая сделка оказалась «даже хуже, чем ожидалось», и заверил, что законопроект будет «мёртв по прибытии», если он всё же дойдёт до нижней палаты конгресса, обращает внимание The Times.