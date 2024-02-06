Дуглас Макгрегор: США загонят себя в «гигантский капкан», если конфискуют российские активы

Если США всё-таки согласятся на конфискацию 300 миллиардов долларов российских активов для передачи Украине, они нанесут непоправимый ущерб своей репутации, заявил отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру. По его мнению, США сами загоняют себя «в гигантский капкан» — такой поступок будет чреват для Вашингтона потерей доверия не только со стороны России, но и со стороны всего мира.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Мы собираемся взять активы России на сумму 300 миллиардов долларов, незаконно конфисковать их и передать эти деньги, эти активы Украине — этому преступному режиму в Киеве, который является нашей марионеткой во главе с Зеленским. Давайте на секунду остановимся и подумаем об этом. Посмотрите на это со стороны Индии, Китая, Саудовской Аравии… Возьмите любую страну: Бразилия, Аргентина — какая угодно. С какой стати вы захотите держать казначейские облигации США? Откуда вы знаете, что у вас не выдернут ковёр из-под ног так же, как мы выдёргиваем его из-под ног России?

Они начнут отказываться от наших казначейских обязательств. И не забывайте, что большинство из них были куплены под ноль процентов. Так что они уже не представляют для них особой ценности. Это убыточное предложение. Но этот эффект домино за границей ощутим и мы, потому что наши банки владеют теми же бесполезными казначейскими обязательствами, которые теперь не имеют реальной ценности. Это бремя, а не активы. Но они не могут их продать.

Что же с нами происходит? Мы просто идём в гигантский капкан. Вот, в чём дело.

О боже… Абсолютно точно подмечено. Вы заставили меня вспомнить кое-что, что однажды сказал Стивен Р. Кови. Он сказал, что у Иисуса есть хороший пример про пастуха, который оставил 99 овец, чтобы пойти за одной. Но как он отметил, на этот пример можно посмотреть и с другой стороны. Если 99 овец видят, что пастух не уследил за одной, — они теряют к нему доверие.

То есть если они увидят, что США украли эти деньги у России, а потом отдали их коррумпированной стране, то другие страны скажут: «Погодите-ка, а что, если они поступят с нами так же? Давайте избавимся от их бумаг, давайте избавимся от их активов». Как вы и говорите, это может обрушить на нас, на США, огромный огненный шторм в финансовом плане.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.