Дуглас Макгрегор: Вашингтон движется к войне с Ираном — но до сих пор не имеет стратегии

Воздушная кампания США на Ближнем Востоке ставит перед Вашингтоном перспективу прямого конфликта с Ираном — но американское руководство, по всей видимости, к нему не готово, пишет на страницах American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как полагает Макгрегор, американская администрация до сих пор не дала ответы на важнейшие стратегические вопросы — в том числе о том, стоит ли такая игра свеч и готова ли на самом деле Америка рисковать жизнями своих солдат ради Израиля.

На фоне крайне взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден изо всех сил демонстрирует вашингтонской партии войны прилежность, стараясь показать, что он, как и они, тоже готов «наносить бессмысленные удары», пишет в своей статье для American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как полагает Макгрегор, поведение Байдена вполне объяснимо: в Вашингтоне свято верят, что любая другая линия поведения — это проявление слабости, недостойное «лидера единственной сверхдержавы мира».

Правительство Ирана тем временем обозначило красные линии, дав понять, что не оставит без ответа любые удары непосредственно по территории страны, и сомневаться тут не приходится — стратегическая воздушная кампания против Тегерана будет означать, что США вступили в войну против иранского государства, продолжает Макгрегор. Между тем вне зависимости от того, исключит ли Байден иранские объекты из списка целей, американскому народу следует быть настороже — ведь в вашингтонских политических кругах хватает фанатов бомбёжек, убеждённых в том, что покончить с враждебным отношением Тегерана к Израилю можно будет только через войну, отмечает автор.

«Бомбёжки — это не дипломатия, но политики их всё равно любят, потому что они создают иллюзию реальных действий. Бомбёжки — не стратегия и не демонстрация прилежности. Бомбёжки — это акт агрессии. Они не отдаляют конфликт и не удерживают оппонента от будущих шагов. Как раз наоборот — бомбёжки обостряют напряжённость и приводят к полномасштабной войне», — пишет отставной полковник.

Как напоминает офицер, в июне 1964 года в Вашингтоне по инициативе тогдашнего министра обороны США Роберта Макнамары прошло совещание, на котором обсуждались варианты реакции на уничтожение двух самолётов американских ВВС в воздушном пространстве Лаоса; Макнамара настаивал на том, что в ответ необходимо уничтожить северовьетнамскую батарею ПВО, которая нанесла удар по американцам. Когда в итоге на совещании появился президент Линдон Джонсон, он задал присутствующим вопрос о том, перевесит ли положительный эффект от такого шага неизбежное недовольство международного сообщества из-за нарушения Вашингтоном Женевских конвенций — и заместителю госсекретаря Авереллу Гарриману удалось убедить главу государства в том, что ликвидация батареи ПВО позволит США «дать сигнал» Северному Вьетнаму. Чем это кончилось — известно: Ханой таким сигналам просто не внял. Больше того, даже впоследствии Америке ни при помощи авиаударов, ни при помощи наземной кампании не удалось заставить Северный Вьетнам отступить, подчёркивает Макгрегор.

По мысли автора, воздушные кампании, которые регулярно применяют США, в целом никогда не позволяют достичь каких-либо существенных результатов, поскольку всегда строятся на том сомнительном предположении, что оппонента можно заставить выполнять политические требования Вашингтона одними лишь авиаударами. Между тем поражение целей в Ираке, Иране или Сирии может в итоге вылиться для Вашингтона в гораздо более масштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке, даже если власти США на самом деле начинать такую войну не имеют никакого желания, предупреждает он.

Американскому руководству сейчас необходимо получить ответы на целый ряд вопросов, касающихся военной стратегии, в том числе определив, каковые цели США, приблизят ли удары по Ирану завершение конфликта в Газе и отвечают ли такие шаги национальным интересам Америки, убеждён Макгрегор. Вашингтон также должен понять, имеет ли смысл создавать угрозу для существования Израиля, делая ставку на авиаудары, которые могут привести к обострению конфликта, нужно ли американским силам готовиться к расширению воздушной кампании в случае, если первые удары не повлияют на курс Тегерана, и имеются ли у них ресурсы для того, чтобы начинать операцию, которая может продлиться много месяцев, перечисляет он. К несчастью, вся эта работа, судя по всему, до сих пор не была проведена, сетует автор.

В случае наращивания интенсивности конфликта, США поставят под удар как минимум 57 тыс. своих военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, а также многочисленные объекты военной инфраструктуры — и американским чиновникам не следует обольщаться и считать, что более совершенные технологии позволят им выдержать тот «огненный дождь», который их ожидает: американские корабли можно будет поразить при помощи гиперзвукового оружия, которое преодолеет любые средства ПВО, а поскольку Тегеран при этом наверняка будет получать данные спутниковой разведки России и Китая, Америке следует провести серьёзную предварительную подготовку, считает Макгрегор. Кроме того, на удары по Ирану может последовать ответ от «ячеек», уже проникших на американскую территорию через границу с Мексикой, которая на данный момент практически не охраняется, пишет он.

Наконец, не исключено, что американский народ выскажется против того, чтобы военнослужащие США рисковали жизнями ради того, чтобы дать Израилю возможность продолжать «кошмарную кампанию выдворения и убийства гражданских в Газе» — тем паче, что Байден может остановить всё это, сделав лишь один телефонный звонок, рассуждает полковник. Американцам следует понимать, что Израилю будет сложно полностью защититься даже от ракет шиитской группировки «Хезболла», а уж от точного оружия самого Ирана — и подавно; это, правда, никак не останавливает израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который вознамерился либо полностью изнать, либо уничтожить всё палестинское население Газы, полагает он.

Когда великие державы попадают в яму, которую сами же себе и вырыли, это всегда происходит постепенно: всё идёт аккуратно и даже с расстановкой, но потом страна вдруг обнаруживает, что серьёзно недооценила оппонента, предупреждает Макгрегор. «Из-за целой серии стратегических военных поражений в Афганистане, Ливии, Ираке и на Украине Вашингтон на всех парах движется в своих отношениях с остальным миром к состоянию кромешного ада», — подытоживает отставной офицер.