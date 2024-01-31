NYP: нападение в Иордании стало результатом катастрофической внешней политики Байдена — эксперт

Гибель американских военнослужащих в результате недавнего нападения в Иордании стала прямым следствием внешнеполитических ошибок администрации президента США Джо Байдена, пишет в статье для New York Post Ребекка Хайнрихс, старший научный сотрудник Гудзоновского института. По её мнению, «катастрофический подход» команды Байдена к вопросам безопасности лишь способствует усилению «оси зла» в лице Ирана, Китая, России и Северной Кореи. Это представляет опасность не только для Вашингтона, но и для принципов свободы и самоуправления во всём мире, подчёркивается в статье.

«Катастрофический подход» администрации президента США Джо Байдена к вопросам внешней политики спровоцировал недавнюю атаку беспилотника на американские силы, размещённые в Иордании, в результате чего погибли и получили ранения американские солдаты. Это стало следствием целого ряда внешнеполитических ошибок со стороны Белого дома, пишет в статье для New York Post Ребекка Хайнрихс — старший научный сотрудник Гудзоновского института и директор организации Keystone Defense Initiative.



Не далее как в октябре прошлого года советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан написал на страницах журнала Foreign Relations, что обстановка на Ближнем Востоке «сегодня спокойнее, чем была на протяжении двух десятилетий», напоминает автор. Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в минувший понедельник: «Ситуация на Ближнем Востоке является самой опасной, как минимум, с 1973 года».



Эти противоречивые заявления членов команды Байдена заставляют усомниться в правильности внешнеполитического курса действующей администрации, подчёркивает автор. По мнению Хайнрихс, Белый дом допустил сразу несколько серьёзных ошибок, которые в итоге и привели к нападению на американские силы в Иордании в минувшие выходные. В результате трое американских военнослужащих погибло, а ещё несколько получили ранения.



И главной ошибкой здесь, как считает автор, является отсутствие у Вашингтона масштабной последовательной стратегии. С одной стороны, Белый дом стремится убедить американцев в том, что Россия сейчас представляет самую серьёзную угрозу для интересов США — а с другой стороны, пытается в то же время добиться сближения с Ираном, ослабляя санкции.



Однако при этом администрация Байдена не учитывает, что это стимулирует Тегеран не только активно финансировать и укреплять собственный боевой потенциал, но и расширять сотрудничество в военной сфере с Россией, предупреждает автор. В результате растёт опасность со стороны этих потенциальных соперников США, о чём свидетельствует и недавнее нападение в Иордании, говорится в статье.



Кроме того, по мнению автора, Байден ошибочно отказывается рассматривать Китай как главного противника, который в реальности «получает выгоду от агрессии, направленной против Америки и наших союзников». И хотя Белый дом официально назвал Китай «постоянной угрозой», тем не менее он пытается сейчас найти варианты сотрудничества с Пекином для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.



Тем временем Китай, как полагает Хайнрихс, извлекает выгоду от атак хуситов на торговые суда и от «унижения Соединённых Штатов», которые изо всех сил пытаются организовать морскую коалицию для защиты мировой торговли и судоходства. Пекин «отказывается отвечать на сигналы бедствия» иностранных кораблей, говорится в статье, в то время как хуситы заявляют, что китайские и российские корабли могут свободно проходить у побережья Йемена.



«Коммунистическую партию Си Цзиньпина следует расценивать в соответствии с её реальной ролью — это лидер оси авторитарных стран в составе Китая, России, Ирана и Северной Кореи», — подчёркивает автор, и усиление этой коалиции повышает угрозу для Соединённых Штатов и их союзников.



Ещё одной ошибкой, считает Хайнрихс, является стремление Байдена избегать любого обострения обстановки, исключая варианты военного ответа. Белый дом неоднократно заявлял, что его цель — избежать более масштабной эскалации насилия в регионе. Однако противники США, со своей стороны, воспринимают эти попытки Вашингтона снизить риски именно как возможность для себя выиграть за счёт обострения ситуации, предупреждает автор: «Побеждает та страна, которая готова пойти на эскалацию ради собственной выгоды».



И наконец, эксперт критикует администрацию Байдена за «бесконечное терпение к проявлению насилия и жестокости со стороны иранского режима» с целью склонить Тегеран к возобновлению ядерной сделки, хотя именно Иран страдиционно считается источником региональной нестабильности и врагом Америки. В то время как отношение Вашингтона к существущим или потенциальным союзникам в регионе отличается в худшую сторону.



В частности, вместо того чтобы укреплять сотрудничество с такими странами Персидского залива, как Саудовская Аравия, которая могла бы содействовать США в борьбе с Ираном, Байден активно выступал за то, чтобы публично разоблачать саудовские власти во имя принципов демократии и прав человека, выставляя эту страну в роли глобального «изгоя».



За подобную публичную «демонстрацию добродетели» Америке в итоге приходится дорого расплачиваться, теряя силы и влияние. В то время как её противники, напротив, укрепляют свои позиции, подчёркивает автор: «Усиление оси Китай — Россия — Иран — Северная Корея угрожает свободе, самоуправлению и национальному суверенитету во всём мире».



По мнению Хайнрихс, это приводит к созданию более опасной обстановки не только на Ближнем Востоке, но и в таких регионах, как Европа и Азия, где США и их союзникам также приходится противостоять влиянию России и Китая. В итоге угрозы для американцев и их союзников будут продолжать расти до тех пор, пока Белый дом не исправит четыре перечисленных выше внешнеполитических ошибки, заключает автор.