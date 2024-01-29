WSJ: Вашингтону нужно или смириться с будущими смертями американских солдат или пойти на риск эскалации с Ираном

Гибель американских солдат на военной базе в Иордании — результат политики Джо Байдена. Обозреватель The Wall Street Journal считает, что слишком долго Вашингтон «пустословно» угрожал предпринять ответные меры и слишком мало делал в военном отношении. В своей колонке он предлагает в ответ на последний удар по американцам потопить иранский корабль, чтобы «муллы поняли послание», в противном случае нужно смириться и с будущими смертями американских солдат.

«Трое американцев были убиты и 25 ранены на базе США в Иордании недалеко от сирийской границы» — и теперь Байден как главнокомандующий армией США стоит перед дилеммой, отмечает обозреватель The Wall Street Journal, ему придётся или активнее участвовать в региональном конфликте с Ираном, или смириться с растущими потерями среди американских солдат.

«Печальная правда заключается в том, что эти жертвы являются результатом политического выбора президента», — утверждает колумнист газеты, ведь «с октября Байден допустил более 150 нападений иранских прокси-группировок на силы США на Ближнем Востоке». По его мнению, Вашингтон слишком долго ограничивался риторическими угрозами и слишком редко отвечал военными мерами.

В ответ на последнюю атаку Байден снова обещает «привлечь всех виновных к ответственности», но, по мнению обозревателя The Wall Street Journal, эти заверения президента звучат «всё более пустословно» и у Вашингтона «нет другого выбора, кроме как одобрить ответные удары», причём, по мнению журналиста, атаковать надо не только непосредственных исполнителей атаки, но и стоящий за ними Иран.

Журналист американской газеты предлагает Байдену, несмотря на риск эскалации, «поместить иранский шпионский корабль, ходящий по Красному морю, на дно океана», потому что только это станет для Ирана «стимулом остановиться», так как слишком долго Вашингтон игнорировал нападения.

Обозреватель The Wall Street Journal считает, что «Байден провёл месяцы, беспокоясь о более широкой региональной войне, не осознавая того факта, что США уже в ней участвуют». Из-за этого влияние США на регион «умирает». По мнению журналиста, Байден может повторить судьбу Джимми Картера, «если он не отреагирует с достаточной силой, чтобы муллы поняли это послание».