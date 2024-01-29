CNN: Пелоси заподозрила российский след в палестинских протестах

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала CNN выразила обеспокоенность массовыми пропалестнискими митингами, в которых учувствуют представители «прогрессивной» общественности. Она считает, что тут не обошлось без вмешательства со стороны России и ФБР нужно этим заняться. Ведь президенту Владимиру Путину эти протесты только на руку.

Одна из проблем, с которой демократы могут столкнуться при организации выборов, — это гнев в некоторых уголках прогрессивного движения по поводу поддержки Джо Байденом Израиля в его войне против террористов ХАМАС. Насколько вы обеспокоены, особенно учитывая тот факт, что мы снова и снова видим протестующих на его мероприятиях, насколько вы обеспокоены тем, что молодые люди, арабо-американцы, прогрессивные граждане, я не предполагаю, что они пойдут голосовать за Дональда Трампа. Но насколько вы обеспокоены тем, что они могут просто остаться дома?

НЭНСИ ПЕЛОСИ, экс-спикер палаты представителей: Позвольте мне сказать это, потому что я была адресатом их, скажем так, восторгов по этому поводу, как раз в четверг в Сиэтле. К сожалению, мне пришлось сорвать нашу очень интересную демократическую встречу. Они постоянно находятся перед моим домом. Так что я понимаю, какие чувства они испытывают. Но мы должны думать о том, что мы делаем. А что мы должны делать, так это пытаться прекратить страдания и сплетни. Это женщины и дети, люди, которым некуда идти. Так давайте же решать эту проблему.

Но то, что они призывают к прекращению огня, — это послание господина Путина. Послание господина Путина. Не ошибитесь, это напрямую связано с тем, что он хотел бы видеть. То же самое с Украиной. Это послание Путина. Я думаю, что некоторые из этих... Некоторые из этих протестов спонтанны, органичны и искренни. Некоторые, я думаю, связаны с Россией. И я говорю это, глядя на это уже долгое время, как вы знаете.

Вы считаете, что некоторые из этих протестов — плоды деятельности России?

НЭНСИ ПЕЛОСИ: Я не думаю, что это «плоды». Я думаю, что необходимо расследовать источники финансирования. И я хочу попросить ФБР заняться этим. Но, кроме этого, давайте просто скажем, что всё это спонтанно и искренне. Давайте скажем, что всё это спонтанно и искренне. Молодым людям небезразлично право выбора. Их волнуют вопросы ЛГБТ+. Они заботятся о сохранении планеты. Они заботятся о предотвращении насилия с применением оружия. Это то, что они говорят нам. Их волнует наша демократия и те свободы, которые заложены в моих словах. Так что им придётся принять решение: остаться дома и бездействовать или, агонизировать, организоваться, не агонизировать, а организоваться и сделать дело.

Я полностью уверена, что Джо Байден и Камала Харрис станут президентом и вице-президентом Соединённых Штатов.

Я знаю, что мы пройдём в палату представителей. Я уверена, что мы сможем получить больше мест в Сенате, и мы сможем это сделать, потому что мы будем владеть ситуацией с помощью нашей организационной работы. У нас будет ценностное послание для нашей страны, и у нас будут ресурсы, чтобы выполнить эту работу.

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, большое спасибо, что пришли сегодня утром.

НЭНСИ ПЕЛОСИ: Мы просто победим, детка.

Ценю это.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.