«Это уже далеко не просто протест против действий Израиля», — телеканал Welt об антисемитских инцидентах в американских университетах
Конфликт на Ближнем Востоке теперь также показывает своё влияние по всему миру. Пропалестинские демонстрации учащаются и в США. В университетах усиливаются антиизраильские протесты, а число антисемитских инцидентов по всей стране неуклонно растёт. Федеральная полиция — ФБР обеспокоена. Среди демократов — в партии президента Байдена прежде всего левое крыло выступает за давление для прекращения действий Израиля в секторе Газа. Наш американский корреспондент Михаэль Вильвебер сообщает из Вашингтона.
Драка между пропалестинскими и произраильскими студентами Тулейнского университета в Новом Орлеане. В кампусе Гарвардского университета еврейский студент пытается снять на видео своих сокурсников, протестующих против израильских бомбардировок с помощью так называемого Die-In*. Его отталкивают и выгоняют. Напряжение в университетах растёт. Одна из листовок обвиняет Израиль во всех злодеяниях, в том числе совершëнных ХАМАС. Рон Десантис, конкурирующий с Трампом за право выдвижения от республиканцев на президентских выборах, возмущается:
Особенно в прогрессивных университетах восточного побережья, таких как Колумбийский университет, пропалестинские и произраильские демонстранты постоянно стоят друг напротив друга. С одной стороны звучит «свободу Палестине!», а с другой — в ответ «это второй холокост!». Это уже далеко не просто протест против действий Израиля.
Пока что приходится организовывать сопровождение еврейских студентов, возмущается она (Ноа Фей. — ИноТВ). В то время как в Принстоне скандируют «долгую жизнь интифаде», полицейские кампуса Корнуэльского университета в Итаке выезжают в патруль на защиту еврейских учреждений, после того как один из студентов угрожал убить и изнасиловать своих однокурсников-евреев. Мы спрашиваем Антидиффамационную лигу, действительно ли в университетах существует проблема антисемитизма?
Но это не только проблема университетов. Число антисемитских нападений с начала октября выросло на 400 процентов. В Хьюстоне одного иорданца арестовали в начале октября за то, что он изучал в интернете конструкцию бомб и заявлял, что будет убивать евреев. Директор ФБР предупреждает об опасности.
Сейчас есть опасения, что всё больше и больше еврейских студентов избегают ношения религиозных символов в университетах. Встревоженный Белый дом теперь заявляет, что активизирует усилия по борьбе с антисемитизмом. Антисемитские протесты могут дорого обойтись университетам. Крупные доноры уже заявили о прекращении финансирования в будущем.
** От англ. woke, прошедшее время от глагола «проснуться» — политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости (прим. ИноТВ).
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