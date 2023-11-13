«Это уже далеко не просто протест против действий Израиля», — телеканал Welt об антисемитских инцидентах в американских университетах

Администрация Джо Байдена серьёзно обеспокоена ситуацией с антиизраильскими и антиеврейскими выступлениями в университетах США. Из-за угроз в адрес евреев полиция в учебных кампусах вынуждена проводить охранные патрули для защиты студентов-евреев и еврейских учреждений. Телеканал Welt отмечает, что республиканцы обвиняют в случившемся прогрессивную левую повестку, доминирующую в американских университетах, которой потворствуют демократы из партии действующего президента США.

Конфликт на Ближнем Востоке теперь также показывает своё влияние по всему миру. Пропалестинские демонстрации учащаются и в США. В университетах усиливаются антиизраильские протесты, а число антисемитских инцидентов по всей стране неуклонно растёт. Федеральная полиция — ФБР обеспокоена. Среди демократов — в партии президента Байдена прежде всего левое крыло выступает за давление для прекращения действий Израиля в секторе Газа. Наш американский корреспондент Михаэль Вильвебер сообщает из Вашингтона.

Драка между пропалестинскими и произраильскими студентами Тулейнского университета в Новом Орлеане. В кампусе Гарвардского университета еврейский студент пытается снять на видео своих сокурсников, протестующих против израильских бомбардировок с помощью так называемого Die-In*. Его отталкивают и выгоняют. Напряжение в университетах растёт. Одна из листовок обвиняет Израиль во всех злодеяниях, в том числе совершëнных ХАМАС. Рон Десантис, конкурирующий с Трампом за право выдвижения от республиканцев на президентских выборах, возмущается:

РОН ДЕСАНТИС: Это не просто антиизраильские, это на 100 процентов антисемитские лозунги. Что совершенно логично, так как студенты предвзято настроены из-за своей Woke**-повестки.



Особенно в прогрессивных университетах восточного побережья, таких как Колумбийский университет, пропалестинские и произраильские демонстранты постоянно стоят друг напротив друга. С одной стороны звучит «свободу Палестине!», а с другой — в ответ «это второй холокост!». Это уже далеко не просто протест против действий Израиля.

НОА ФЕЙ, студентка Колумбийского университета: В нашем кампусе есть студенты, которые ясно дали понять, что хотят, чтобы некоторые студенты умирали мучительно медленно.



Пока что приходится организовывать сопровождение еврейских студентов, возмущается она (Ноа Фей. — ИноТВ). В то время как в Принстоне скандируют «долгую жизнь интифаде», полицейские кампуса Корнуэльского университета в Итаке выезжают в патруль на защиту еврейских учреждений, после того как один из студентов угрожал убить и изнасиловать своих однокурсников-евреев. Мы спрашиваем Антидиффамационную лигу, действительно ли в университетах существует проблема антисемитизма?

ОРЕН СЕГАЛЬ, член антидиффамационной лиги: Мы выявили множество случаев, прославляющих зверства ХАМАС. Для нас, если отрицаются страдания евреев или прославляется жестокость по отношению к евреям, то это антисемитизм.



Но это не только проблема университетов. Число антисемитских нападений с начала октября выросло на 400 процентов. В Хьюстоне одного иорданца арестовали в начале октября за то, что он изучал в интернете конструкцию бомб и заявлял, что будет убивать евреев. Директор ФБР предупреждает об опасности.

КРИСТОФЕР РЕЙ, директор ФБР: Угроза сейчас достигла рекордно высокого уровня. Еврейская община подвергается нападкам террористов всего спектра.



Сейчас есть опасения, что всё больше и больше еврейских студентов избегают ношения религиозных символов в университетах. Встревоженный Белый дом теперь заявляет, что активизирует усилия по борьбе с антисемитизмом. Антисемитские протесты могут дорого обойтись университетам. Крупные доноры уже заявили о прекращении финансирования в будущем.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2023 года.

* От англ. die, «умирать» — это способ протеста, при котором активисты изображают себя мёртвыми. Часто для добавления реализма имитируются раны и кровь (прим. ИноТВ).

** От англ. woke, прошедшее время от глагола «проснуться» — политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости (прим. ИноТВ).