France 24: «это не война, а геноцид» — по всему миру люди вышли на протесты в поддержку Палестины

В Лондоне, Париже, Стамбуле и других городах мира не прекращаются протесты с требованием прекращения огня на территории Палестины, передаёт France 24. Протестующие говорят, что операция Израиля против ХАМАС уже выходит за пределы понятия войны и похожа скорее на геноцид.

Они тысячами вышли на улицы, чтобы сказать убийствам стоп. Жители Лондона показывают свою солидарность с Газой с помощью полноразмерных демонстраций. На этих плакатах, которых там сотни, букву А заменила капля крови. Идея проста: нужно прекратить огонь.

УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ В ЛОНДОНЕ: Я хочу прекращения огня, я хочу мира для народа в Газе. Знаете, за последние дни, за последние недели я видела столько погибших младенцев и детей. Знаете, я считаю это геноцидом. Это геноцид. Я чувствую себя сейчас такой беспомощной. Всё, что я могу сделать, это прийти сюда на протесты.

Усиление бомбардировок палестинского анклава и тотальное прекращение подачи электроэнергии, которое Израиль ввёл с вечера пятницы, вызывают шок у общественности по всему миру.

УЧАСТНИК ПРОТЕСТОВ: То, что делает Израиль, теперь начинают считать нормой по всему миру. Мы не должны с этим мириться, мы должны защищать угнетённых, при каждом удобном случае выходить на протесты, чтобы выразить солидарность с палестинским народом.

Протесты прошли не только в Лондоне, но и в Париже, несмотря на запрет демонстраций из-за опасности беспорядков, о которых говорили в префектуре. Протестующих на площади Шатле было несколько тысяч.

Другая атмосфера царит в Стамбуле, где по зову президента Реджепа Тайипа Эрдогана собрались миллион человек.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ В СТАМБУЛЕ: В Палестине происходит не война, а убийство, геноцид. В прошлом году была оборвана вся коммуникация, мы не могли получить больше никаких новостей. Поэтому мы протестовали вчера вечером и собираемся на протесты сегодня. Пока убийства и война не будут остановлены, мы будем говорить только о Палестине.

Та же толпа в Джакарте, и тот же призыв к прекращению огня. Но эти слова пока что остаются не услышанными, а бомбардировки продолжаются.

Дата выхода в эфир 28 октября 2023 года.