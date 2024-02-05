Американский конгрессмен: инициатива республиканцев по отделению украинского вопроса — победа для Путина

16:12
Банька хочет вновь баллотироваться на пост главы WADA
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что в ближайшие годы он не хочет менять место работы.
16:11
Парламент Венгрии не смог проголосовать по ратификации членства Швеции в НАТО
Венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.
16:10
Футболист сборной России Глебов признался, что мечтает играть в Европе
Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов ответил на вопрос, каким видит свой следующий шаг в карьере.
16:09
В Татарстане в 2024 году направят два миллиарда рублей на нацпроект «Образование»
В правительстве Татарстана заявили о выделении более двух миллиардов рублей на реализацию национального проекта «Образование» в 2024 году.
16:09
На Сахалине возбудили дело после того, как водитель высадил девочку из автобуса
Уголовное дело возбудили после того, как водитель автобуса в Южно-Сахалинске высадил девятилетнюю девочку посреди дороги.
16:09
В Крыму ввели 1,2 млн квадратных метров жилья за год
В Крыму ввели более 1,2 млн кв. м жилья в 2023 году, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
16:09
В акции РЭО «Ёлочный круговорот» приняли участие более 70 регионов
В акции «Ёлочный круговорот» Российского экологического оператора (РЭО) приняли участие более 70 регионов.
16:06
FT: на Западе нервничают из-за возможных перестановок в командовании ВСУ
Представители западных стран нервничают в связи с возможными перестановками в украинском военном руководстве. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц из стран G7.
16:04
Экс-спикера теробороны Украины Чирилло включили в перечень террористов в России
Бывшего представителя украинской территориальной обороны трансгендера Сару Эштон-Чирилло включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
16:04
«Автотор» объявил о создании собственного бренда электромобилей
Калининградский «Автотор» назвал свой собственный бренд электромобилей — «Амберавто».
16:02
Al Masirah: США и Британия нанесли удар по территории Йемена
Военные США и Британии нанесли удар по территории рядом с йеменским городом Ходейда.
16:00
СБУ заявила о возбуждении дела против российского генерала
Служба безопасности Украины заявила о возбуждении уголовного дела против российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева, который командует 49-й общевойсковой армией Южного военного округа.
15:58
В Чили объявлен двухдневный траур по погибшим из-за лесных пожаров
Президент Чили Габриэль Борич объявил двухдневный траур по погибшим из-за лесных пожаров.
15:57
Американского журналиста Рогана внесли в реестр террористов Росфинмониторинга
Американского журналиста Тома Рогана внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
15:56
Бояринцев считает Черчесова идеальным тренером для «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев описал портрет идеального тренера для московского клуба.
15:54
Силы ПВО России сбили в Брянской области украинский беспилотник
Силы ПВО России около 13:30 сбили в Брянской области украинский беспилотник самолётного типа.
15:49
В ФРГ заявили, что готовы поддержать санкции ЕС против израильских поселенцев
В ФРГ изучают возможность введения санкций ЕС против поселенцев, причастных к насилию на Западном берегу реки Иордан, заявила спикер МИД Германии Катрин Дешауэр.
15:47
В Петербурге задержан мужчина, брызнувший баллончиком в лицо водителю скорой
Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который распылил в лицо водителю скорой помощи газ из баллончика. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
15:45
Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» доставили уже в 74 региона
Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён на международной выставке-форуме «Россия» в честь открытия Года семьи, доставили уже в 74 региона.
15:42
Аникина — о выборе Сочи столицей ОИ-2014: Путин произвёл фантастическое впечатление
Экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.
15:38
В четырёх регионах Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.
15:37
Карьерный консультант Дзюба перечислила причины переработок сотрудников
Карьерный консультант центра карьеры университета «Синергия» Алина Дзюба назвала три группы факторов, которые приводят к переработкам сотрудников на рабочем месте.
15:37
Киберэксперт Муртазин: не стоит без необходимости менять пароль на смартфоне
Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал пользователям смартфонов не менять пароли от самих устройств и приложений без необходимости.
15:36
Выставка Василия Поленова откроется в Самаре в марте
В Самарском художественном музее в марте стартует выставка живописца Василия Поленова, посвящённая 180-летию со дня его рождения. Она будет доступна до второй половины июня.
15:36
Химик Дорохов рассказал об эффективном способе чистки чайника от накипи
Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов назвал эффективный способ отчистить чайник от накипи.
15:31
Постпред Эстонии: страны НАТО не станут отдавать Украине все свои боеприпасы
Страны НАТО не станут отдавать Украине все свои боеприпасы, наличие таких запасов предусмотрено оборонными планами альянса, рассказал постпред Эстонии в военной организации Юри Луйк.
15:26
Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Матвееву
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву.
15:25
Житель Новосибирска подрался с подростками на катке
Сотрудники полиции Новосибирска проводят проверку по факту драки на одном из катков между мужчиной и подростками, заявили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
15:23
Бородавко: заявление мэра Тронхейма о российских лыжниках говорит о его слабости
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что высказывания мэра Тронхейма Кента Ранума говорят о его слабости.
15:21
Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проверили работу московского пункта отбора на службу в Вооружённые силы России по контракту.
15:21
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли двое депутатов
В результате жестокого обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два депутата, заявил глава города Эдуард Сахненко.
15:21
Посол ПСЖ Булло подтвердила переход Мбаппе в «Реал»
Посол «Пари Сен-Жермен», бывшая французская футболистка Лор Булло прокомментировала информацию о переходе нападающего парижского клуба и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».
15:13
В России предложили разрешить регистрацию бани и сарая по «дачной амнистии»
Группа депутатов и сенаторов предложила распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки и разрешить оформлять их в упрощённом порядке. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.
15:13
МИД: Париж оправдывает терроризм, объясняя убийства ВСУ «правом на самооборону»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция оправдывает терроризм, когда обосновывает убийства украинскими войсками мирного населения «правом на самооборону».
15:12
Минфин: объём ликвидной части ФНБ на 1 февраля составил 4,9 трлн рублей
Объём ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля составил 4,9 трлн рублей. Об этом сообщили в Минфине России.
15:10
Футболисты «СКА-Хабаровск» и «Челябинска» подрались после товарищеского матча
Игроки футбольных клубов «СКА-Хабаровск» и «Челябинск» устроили потасовку после товарищеского матча.
15:10
Путин наградил космонавта Артемьева орденом Гагарина
Президент России Владимир Путин наградил инструктора-космонавта-испытателя Олега Артемьева орденом Гагарина.
15:09
Учёные Ямала объяснили, почему кречеты гнездятся на железнодорожных мостах
Старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов рассказал, что в 2023 году учёные провели пилотный мониторинг гнездовой популяции кречета на Ямале.
15:09
Продажи новых автомобилей выросли в России на 77% в январе 2024 года
В России в январе 2024 года продажи новых автомобилей выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
15:09
Италия желает усилить участие в учениях ВМС с Японией
Италия желает усилить взаимодействие с Японией в проведении военно-морских учений, в этом году в них будет участвовать флагман итальянского флота авианосец Cavour, сообщила премьер-министр европейской республики Джорджа Мелони после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
15:08
Организовавший перевозку взрывчатки из Одессы Шарашидзе ранее вёл бизнес в России
Андрей Шарашидзе, который организовал перевозку взрывчатки из Одессы в Воронеж, до 2019 года вёл бизнес в России.
15:05
AS: Алвес не пришёл к соглашению с потерпевшей в деле об изнасиловании
Адвокаты бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей стороной в деле об изнасиловании.
15:03
Военкор Симонов: батальон «Феникс» обучает бойцов минированию с помощью дронов
Батальон специального минирования «Феникс» продолжает подготовку специалистов: в учебном центре уникального подразделения 11-й инженерной бригады Южной группировки войск бойцов учат управлению FPV-дронами.
15:00
В Татарстане 409 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в 2023 году
В Татарстане в 2023 году провели капитальный ремонт 409 км автодорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
15:00
Журова допустила, что мэр Тронхейма хочет поднять свой рейтинг словами о России
Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.
14:57
Депутат Шеремет: увольнение Залужного может привести к свержению Зеленского
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может обернуться свержением Владимира Зеленского.
14:56
В Челябинской области ожидаются дожди и метели 6 февраля
Жителей Челябинской области предупредили о плохих погодных условиях 6 февраля.
14:55
В Госдуме посоветовали FIS перенести ЧМ по лыжным видам спорта из Норвегии
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.
14:53
Аникина выразила надежду на возвращение России на Олимпиады
Экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина надеется, что российские сборные вернутся на Олимпиады.
14:52
Politico: в ЕС предложили ввести ограничения на перемещение российских дипломатов
Политики в Евросоюзе рассматривают введение ограничений на перемещение российских дипломатов страной, в которой те аккредитованы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.