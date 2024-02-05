WT: нежелание Джонсона обсуждать Украину насторожило комитет по разведке в конгрессе США

Спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил о решении одобрить пакет помощи Израилю без выделения дополнительных средств Украине, пишет The Washington Times. Это идёт вразрез с планом сената голосовать за более крупный пакет помощи, который включает помощь Киеву и Тайваню. В ответ последовала реакция председателя комитета по разведке Майка Тернера, который заявил, что «очень обеспокоен» таким решением.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил о решении одобрить предоставление автономной помощи Израилю без выделения дополнительных средств Украине, пишет The Washington Times.

На этой неделе запланировано голосование по выделению Израилю $17,5 млрд. Это идёт вразрез с планом сената, возглавляемого демократами, проголосовать за пакет мер национальной безопасности на сумму $110 млрд. В этот более крупный пакет входит помощь не только Израилю, но и Украине, и Тайваню, а также соглашение о безопасности южной границы.

В ответ на заявление Джонсона последовала реакция председателя комитета палаты представителей по разведке Майка Тернера, который заявил, что «очень обеспокоен» таким решением: «Я думаю, что у нас действительно есть четыре существенные угрозы национальной безопасности: у нас есть Азия, у нас есть Украина, у нас есть Израиль и то, что происходит на Ближнем Востоке. И конечно, у нас есть наша граница».

«Украина нуждается в финансировании. Так и есть — мы должны ответить на российскую агрессию, иначе у нас там будет более масштабная война», — добавил он. «Украинцы подходят к тому моменту, когда крайне важно, чтобы финансирование было получено».

Издание напоминает, что в прошлом году палата представителей уже одобрила автономную помощь Израилю. Тогда финансирование этого пакета осуществлялось в том числе за счёт сокращения финансирования налогового управления США.

Однако на этот раз, по информации WT, члены палаты представителей хотят оказать давление на демократов в сенате. С этой целью сокращения для налоговиков будут исключены.