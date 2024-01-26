Американский полковник: если конгресс не поторопится, дело может дойти до мирных переговоров на Украине

США должны делать «всё возможное в пределах разумного», чтобы добиться победы Украины над Россией, заявил в интервью CBS News отставной полковник Джан Джентил. Дальнейшее промедление с финансированием может толкнуть Украину к нежеланным для неё переговорам, а то и к поражению, предупреждает военный эксперт.
Как вы знаете, в конгрессе уже не первый месяц идёт борьба по вопросу дальнейшей помощи Украине. Всё это переплетено с помощью границе, финансированием госструктур и даже с помощью Израилю! Скажем так, всё очень запутанно. То есть мы идём по тому же самому пути: снова откладываем помощь. Что вас больше всего беспокоит сейчас, на фоне продолжающегося промедления в вопросе дальнейшей помощи?
ДЖАН ДЖЕНТИЛ, полковник армии США в отставке, помощник директора и старший историк RAND Arroyo Center:Всё довольно просто. Больше всего меня беспокоит, что, если в США, в конгрессе не смогут разобраться, как предоставить необходимую поддержку, этот пакет помощи, может случиться пара вещей. Ситуация на поле боя может оставаться патовой, и это будет толкать Украину к переговорам, которых она не хочет. А при худшем исходе Украина ещё может проиграть этот конфликт, особенно если США не смогут играть ведущую роль и предоставлять существенную помощь, как прежде. То есть на кону очень серьёзные вещи.
И проблема номер один, во всяком случае на мой взгляд, заключается в том, что после Второй мировой войны Европа, её сила, её экономика, её безопасность относятся к жизненно важным интересам Соединённых Штатов. Так что мы должны делать всё возможное в пределах разумного, чтобы помочь Украине победить в этом конфликте с Россией.
Очень хорошее напоминание! Джан Джентил, большое спасибо!
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