Responsible Statescraft: поддержка слабеет и в сенате — перспективы одобрения конгрессом финансовой помощи Киеву всё ещё туманны
Эта неделя может стать решающей для будущего финансирования Киева Вашингтоном, сообщает Responsible Statescraft. Ряд американских сенаторов даже озвучили оптимистичные ожидания по поводу достижения соглашения между двумя партиями в конгрессе по вопросу финансирования безопасности границ в ближайшем будущем.
Как напоминает издание, разногласия в этом вопросе ранее стали причиной блокировки республиканцами законопроекта о военной помощи Украине. Однако даже если сенату удастся заключить сделку по безопасности границ, нет никакой гарантии достаточной поддержки в конгрессе для принятия законопроекта о дальнейшей поддержке Киева.
По запросу группы сенаторов-республиканцев, в среду состоится конференция Республиканской партии для обсуждения общей позиции по вопросу помощи Украине. По мнению некоторых обозревателей, даже при наличии соглашения о безопасности границ и иммиграции законодатели ни за что не дадут добро на запрошенные Байденом $60 млрд для финансовой поддержки Украины, и Белому дому придётся ограничиться только военной помощью. Эксперты полагают, что поддержка финансирования Украины отныне слабеет и в сенате, который изначально был более благосклонен к Киеву, чем палата представителей.
Тем временем республиканцы в палате представителей, которые были и остаются категорически против направления дополнительной помощи Украине, настаивают на том, что они пойдут на всё, чтобы не допустить голосования по законопроекту о финансировании Украины в обмен на обеспечение безопасности американских границ.
Ситуация усложняется тем, что ряд демократов в конгрессе начали выражать своё беспокойство по поводу безоговорочной поддержки Вашингтоном продолжающейся войны Израиля с Газой.
«Американский народ должен быть уверен в том, что каждая страна, получающая военную помощь США, придерживается стандартов, соответствующих нашим ценностям», — заявил сенатор-демократ Тим Кейн, выступающий за внесение соответствующей поправки в американское законодательство.
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