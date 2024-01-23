Responsible Statescraft: поддержка слабеет и в сенате — перспективы одобрения конгрессом финансовой помощи Киеву всё ещё туманны

Вопрос об одобрении финансовой помощи Украине вновь возвращается на повестку дня американского конгресса, сообщает Responsible Statescraft. Как передаёт издание, сенаторы-республиканцы объявили, что близки к соглашению с представителями противоположной партии по вопросу расходования бюджетных средств. Однако, по мнению экспертов, пакет помощи Украине может вновь остаться за бортом этой сделки, поскольку поддержка Киева тает и в сенате.

Эта неделя может стать решающей для будущего финансирования Киева Вашингтоном, сообщает Responsible Statescraft. Ряд американских сенаторов даже озвучили оптимистичные ожидания по поводу достижения соглашения между двумя партиями в конгрессе по вопросу финансирования безопасности границ в ближайшем будущем.

Как напоминает издание, разногласия в этом вопросе ранее стали причиной блокировки республиканцами законопроекта о военной помощи Украине. Однако даже если сенату удастся заключить сделку по безопасности границ, нет никакой гарантии достаточной поддержки в конгрессе для принятия законопроекта о дальнейшей поддержке Киева.

По запросу группы сенаторов-республиканцев, в среду состоится конференция Республиканской партии для обсуждения общей позиции по вопросу помощи Украине. По мнению некоторых обозревателей, даже при наличии соглашения о безопасности границ и иммиграции законодатели ни за что не дадут добро на запрошенные Байденом $60 млрд для финансовой поддержки Украины, и Белому дому придётся ограничиться только военной помощью. Эксперты полагают, что поддержка финансирования Украины отныне слабеет и в сенате, который изначально был более благосклонен к Киеву, чем палата представителей.

Тем временем республиканцы в палате представителей, которые были и остаются категорически против направления дополнительной помощи Украине, настаивают на том, что они пойдут на всё, чтобы не допустить голосования по законопроекту о финансировании Украины в обмен на обеспечение безопасности американских границ.

Ситуация усложняется тем, что ряд демократов в конгрессе начали выражать своё беспокойство по поводу безоговорочной поддержки Вашингтоном продолжающейся войны Израиля с Газой.

«Американский народ должен быть уверен в том, что каждая страна, получающая военную помощь США, придерживается стандартов, соответствующих нашим ценностям», — заявил сенатор-демократ Тим Кейн, выступающий за внесение соответствующей поправки в американское законодательство.