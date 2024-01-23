Корреспондент Die Welt: на украинской ПВО начинает сказываться блокада средств в конгрессе
НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая телеканала Die Welt: Пауль Ронцхаймер для нас из Киева. Пауль, ситуация для Украины продолжает оставаться сложной. В ночи, по имеющимся данным, вновь были ракетные обстрелы, в том числе по столице. Что ты можешь нам сказать? Как ты это пережил?
ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР, журналист: Да, Неле, сегодня около 7:15 утра мы стали непосредственными свидетелями этих ударов здесь, в центре. Мы сначала увидели или скорее услышали в небе ПВО, а потом были удары здесь, недалеко от центра города. Не совсем понятно, то ли части ракет ПВО, которые поразили эту ракеты, то ли часть из них (ракет. — ИноТВ) действительно поразили цели. Это показывает, что атаки на столицу продолжаются с прежней силой, и даже если Россия не атакует десятками дронов или ракет, она делает это снова и снова одиночными запусками по утрам.
И самое удивительное в том, что некоторые из них действительно достигают целей! И есть большие опасения здесь, в столице, что, в конце концов, зенитных ракет может оказаться слишком мало. Потому что были сообщения, что, например, у систем ПВО Patriot этих ракет уже не хватает, что имеет прямое отношение к ситуации в конгрессе: средства там до сих пор не были одобрены конгрессом.
Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.
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