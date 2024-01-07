TV5 Monde: ВСУ хватит боеприпасов максимум на месяц

Пока украинской армии хватает боеприпасов для переносных средств ПВО, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе ей будет необходима помощь Запада для пополнения запасов, заявил в интервью TV5 Monde командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. Комментируя его слова, французский полковник в отставке и специалист по геополитике Пер де Йонг предполагает, что без западных поставок Украина сможет продержаться только месяц.

Как и каждый день, украинские солдаты готовы отразить нападение в любой момент, однако сегодня к ним приехал командующий Объёдинёнными силами ВСУ для вручения медалей. Это подразделение 29 декабря сбило две российские крылатые ракеты с интервалом в шесть минут. Первую — с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, произведённого в США, вторую — с помощью своей старой пушки ЗУ-23 советского производства.

РОМАН, оператор системы ПВО FIM-92 Stinger: Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолёты или вертолёты. Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger.

Роман добавляет, что на данный момент у них есть боеприпасы. Командующий беспокоится, что в результате массированных бомбардировок российских войск в последние дни запасы боеприпасов могут растаять.

СЕРГЕЙ НАЕВ, командующий Объединёнными силами ВСУ: Что касается боеприпасов для переносных систем ПВО, на сегодняшний день их хватает для того, чтобы выдержать следующие сильные удары, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе нам, конечно, будет необходима помощь западных стран для пополнения запасов ракет.

Среднесрочная перспектива — это месяц, как объясняет эксперт.

ПЕР ДЕ ЙОНГ, полковник в отставке, специалист по геополитике: Разумеется, никто не знает, насколько заполнены запасы, но когда говорят о среднесрочной перспективе, то подразумевают максимум месяц. Так что я думаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц даёт время до середины февраля, а в середине февраля разгар зимы. Сейчас российская армия, как и украинская, идёт по пути стабилизации фронта и пользуется возможностью, как в прошлом году, чтобы обстреливать города — что мы называем стратегической бомбардировкой.

В этой так называемой войне на истощение — то есть моральное и военное истощение Украины — Киев ещё сильнее зависит от американской поддержки. Последний пакет помощи выделили по решению Белого дома, однако он не получил одобрения конгресса. Теперь, в самый разгар президентской гонки в США, его судьба находится в руках республиканцев.