CNN: настрой «мрачный» — к команде Байдена приходит осознание, что времени на выделение средств Киеву почти не осталось

В администрации Джо Байдена всё отчётливее понимают, что у неё фактически остался «последний шанс» на то, чтобы убедить конгрессменов всё-таки одобрить новый пакет помощи Украине, сообщает CNN. Как пишет сайт канала, республиканцы продолжают стоять на своём и требовать от президента огласить конкретные цели вмешательства Вашингтона в украинский конфликт — а между тем не за горами президентские выборы, после которых спонсирование Украины может быть прекращено полностью.
Хотя президент США Джо Байден всё ещё продолжает призывать американских законотворцев одобрить его запрос на выделение дополнительной помощи Киеву в размере $60 млрд, в Белый дом «постепенно приходит мрачное осознание» того, что у него остался последний шанс передать какие-либо средства Киеву до предстоящих президентских выборов, сообщает CNN.
Как поведал каналу источник в президентской администрации, представители конгресса ранее прямо высказали Белому дому, что придерживаются такой позиции. Кроме того, о «тупиковой» ситуации с помощью Украине свидетельствует и то, что Пентагон с декабря не провёл ни одного заседания с целью определить, какие конкретно вооружения нужно передать Киеву из американских арсеналов, поскольку средства для этого просто закончились.
Несмотря на то что Байден после состоявшейся в среду встречи с членами обеих палат конгресса оптимистично отзывался о настроениях конгрессменов, спикер палаты представителей Майк Джонсон по итогам этой беседы с президентом сообщил, что вновь попросил господина Байдена разъяснить, какие конкретно цели ставит его администрация в рамках украинского конфликта, подчеркнув, что, если эти цели не будут определены, вмешательство США в боевые действия рискует превратиться для Америки в такую же «трясину», какой для неё стала продолжавшаяся два десятилетия кампания в Афганистане.
Между тем и в Белом доме, и в штаб-квартире НАТО, и в Киеве есть чёткое понимание, что, если в ноябре нынешнего года победу одержит Дональд Трамп, оказание поддержки Киеву будет прекращено полностью, отмечается в материале CNN. Как предполагают представители Демократической партии в конгресcе, Трамп также выступает одним из основных факторов, влияющих на позицию их коллег-республиканцев: те, по-видимому, не хотят выступать за оказание поддержки Украине, дабы не рассердить кандидата и его сторонников.
Вне зависимости от того, какая картина будет в этом году складываться в американской политике, в разведслужбах США и других стран полагают, что боевые действия на Украине будут продолжаться ещё долго, отмечают журналисты CNN. Практически все источники канала, имеющие доступ к разведданным, убеждены, что активная фаза конфликта продлится ещё как минимум два года — а отдельные чиновники даже полагают, что пять лет. По этой причине главные ястребы среди республиканцев в конгрессе — включая сенатора Линдси Грэма и члена палаты представителей Майкла Маккола — изо всех сил пытаются добиться выделения как можно большего объёма средств в пользу Киева до конца 2024 года, пока на это ещё есть время.
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